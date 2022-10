¿Quién será el portero del Real Madrid en el clásico?

Courtois no está descartado todavía y todo dependerá de sus sensaciones en el último entrenamiento previo al partido En caso de que el belga no se recupere a tiempo de su lesión, Lunin repetirá por quinto partido consecutivo

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tiene la intención de apostar por su once de gala en el clásico de este domingo, aunque aún no está claro si podrá incluir en él al meta belga Thibaut Courtois por culpa de la lesión que le ha impedido disputar los últimos cuatro compromisos oficiales de su equipo.

El portero madridista se ejercitó este viernes al margen de sus compañeros, aunque todavía no está descartado para el partido contra el Barcelona. Su propio técnico explicó que todo dependerá de su estado físico, aunque se mostró optimista al asegurar que las sensaciones habían sido positivas tras el entrenamiento.

Ancelotti dejó claro que no piensa forzar la presencia de Courtois en el clásico. "Si él se encuentra bien va a jugar y si no se encuentra bien, no hay problema. Nunca lo vamos a forzar. Si él se encuentra bien, juega. Si no juega Lunin", apuntó.

CUATRO PARTIDOS

Por tanto, en ausencia del belga, el técnico madridista apostará una vez más por Andriy Lunin. El ucraniano ha sido titular en los últimos cuatro partidos que ha disputado el Real Madrid. Solo en una ocasión fue capaz de mantener su portería imbatida (Getafe). En los tres restantes encajó un gol (Osasuna y en el doble enfrentamiento ante el Shakhtar Donetsk).Lunin tiene muchas opciones de disputar el primer clásico de su carrera.