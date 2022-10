Ancelotti no descarta a Courtois para el clásico

El técnico italiano aseguró que "se ha entrenado esta mañana y las sensaciones son buenas" "Si él se encuentra bien va a jugar y si no se encuentra bien, no hay problema; nunca lo vamos a forzar"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no descarta que el portero Thibaut Courtois sea titular en el clásico de este domingo. El italiano dejó claro que no piensa forzar la presencia del belga en el once titular, aunque se mostró optimista al comprobar que "las sensaciones son buenas" tras el entrenamiento de este viernes.

En declaraciones a DAZN, Ancelotti explicó que "Courtois ha entrenado esta mañana, las sensaciones son buenas. Es verdad que ha parado diez días, pero mañana tenemos otro entrenamiento. A ver cómo se encuentra él".

El técnico madridista adelantó que "si él se encuentra bien va a jugar y si no se encuentra bien, no hay problema. Nunca lo vamos a forzar. Si él se encuentra bien, juega. Si no juega Lunin".

El belga se ha perdido los últimos cuatro compromisos oficiales del equipo madridista por culpa de una ciatalgia izquierda. Durante este periodo, el ucraniano Andriy Lunin ha sido titular. Courtois se ejercitó este viernes al margen del grupo.