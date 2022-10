Ceballos-Betis, primeros contactos

El Real Madrid, de momento, no piensa en su renovación El mediocentro acaba contrato en junio de 2023 y el Betis ya ha movido ficha para incorporarlo

Dani Ceballos se encuentra envuelto en un momento de incertidumbre. El sevillano no sabe todavía dónde jugará la temporada que viene. Su contrato con el Real Madrid acaba en junio de 2023 y cada vez crece más la posibilidad de que el jugador vuelva a la que fue su casa, el Benito Villamarín.

El club verdiblanco ya ha empezado los contactos con el entorno del español y estos acercamientos, de momento, son positivos por ambas pates. Además, el club sabe que lo puede fichar gratis si no renueva con el Real Madrid. Y aquí está la cuestión. ¿Va a renovar Ceballos con el club blanco? De momento, el Madrid no le ha presentado al jugador ninguna oferta de renovación. El hecho de que haya sumado pocos minutos es la principal duda para renovarle, ya que la entrega y nivel del jugador es indudable. Pero la competencia, sobre todo en una zona tan poblada como el mediocampo, no ayuda a que pueda tener continuidad en el equipo.

Ahora mismo, Ceballos se está recuperando de la lesión que sufrió en el partido contra el Osasuna, que acabó en 1-1. Mala suerte después de empezar a entrar en los onces de Ancelotti, aunque fuera para rotar. Por el momento, el sevillano luchará para ganarse los minutos y, cuando llegue el momento, decidirá.