La selección de Marruecos no se olvida de Brahim

“Brahim tiene que estar convencido al cien por cien, si no, no vendrá con Marruecos”, señala el seleccionador Regragui Tras su brillante actuación ante el Braga en Champions, el jugador vuelve a estar el foco de la selección alauita

Cada destello de Brahim Díaz -cuando Ancelotti se lo permite- vuelve a generar un debate sobre su posible internacionalidad, y ante todo con qué selección, si con España o con Marruecos.

Todo apunta, según 'As', que a pesar de las dudas expresadas por el futbolista cuando fue preguntado al respecto, Brahim había elegido jugar con Marruecos, el país de su familia.

Pero Walid Regragui, el seleccionador marroquí, sigue sin convocarle pese a que hoy mismo elogiaba al jugador madridista. El técnico de los 'leones del Atlas' confirmaba además el interés de la selección del norte de África por contar con Brahim Díaz: “Es un jugador que nos interesa desde hace mucho tiempo. Por supuesto, y todavía nos interesa”.

El que fuera futbolista del Racing en su etapa en activo exige un convencimiento plenpo de Brahim para ser convocado: "Si sabemos que quiere jugar, su llegada aquí será una realidad. Si no sabemos bien si quiere venir o no, no se hará. Él tiene que estar convencido al ciento por ciento de que quiere jugar aquí. Lo que me interesa son los jugadores que están ahora concentrados conmigo”.

Lo único seguro es que, aunque la decisión de Brahim se hiciera pública mañana mismo, no jugaría la Copa de África, que se disputa entre el 13 de enero y el 11 de febrero del año próximo. El futbolista ya le confirmó al club blanco que “sólo piensa en ayudar al equipo, al Real Madrid”.

Y es que después del recital del jugador malagueño anoche ante el Braga, el nombre de Brahim vuelve a ubicarse en el primer plano futbolístico. El propio Carlo Ancelotti reconocía que "tiene que jugar más”, y Marruecos no le pierde de vista.