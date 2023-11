Brahim: "¿España o Marruecos? Ya se verá lo que pasa"

El delantero del Real Madrid fue protagonista en la victoria de su equipo ante el Braga, pero su futuro como internacional acaparó todas las preguntas "Ya se verá lo que pasa, yo sólo pienso en el Real Madrid y estoy centrado en triunfar aquí", aseguró en zona mixta

Brahim Díaz, protagonista en el triunfo del Real Madrid ante el Sporting de Braga tras ser titular y marcar en la Liga de Campeones, esquivó las preguntas sobre la selección con la que jugará, España o Marruecos, y aseguró que en este momento está "centrado" en su club y peleando por tener un protagonismo mayor.

"Ya se verá lo que pasa, yo sólo pienso en el Real Madrid", aseguró en zona mixta con una respuesta que provocó más preguntas por la distancia que tomó sobre la decisión que debe tomar.

"¿La gente o la prensa lo quiere saber? Ya he dicho que estoy en el Rel Madrid, el mejor club del mundo y centrado en triunfar aquí. Ese es mi objetivo ahora mismo y en lo que estoy centrado", insistió.

Preguntado por si sigue las convocatorias del seleccionador español Luis de la Fuente, que el viernes la ofrecerá en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Brahim dijo que "veremos la lista" pero dejó claro que está "centrado" en su club y "esperando que pasen cosas buenas".

"No iré con el primero que me llame, no es así. Estoy centrado en el Madrid donde estoy teniendo pocos minutos y quiero tener más", sentenció sin desvelar si jugará con España, su país de nacimiento, o Marruecos donde tiene ascendencia por su abuela paterna.