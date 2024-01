"Un partido para la leyenda negra del Madrid...": La prensa madridista, crítica

La tarde en el Bernabéu tardará mucho en olvidarse. "Pasará a la leyenda negra del Madrid dentro de 30 años". No lo dice un cualquiera, lo dice Alfredo Relaño, exdirector de As y actual articulista del prestigioso diario deportivo. Y creador del famoso 'Villarato'. Las tres consultas al VAR de Hernández Maeso han traído muchísima cola. "El VAR entró a saco contra el Almería", titula Relaño en su opinión de As.

Real Madrid TV, como era de esperar, hasta se mofaba del asunto: "Era lo que pedíamos". "Carvajal y el VAR firman la remontada", dice el titular de la crónica del 'Marca'. "El árbitro nunca olvidará este partido", dice Pedro Martín, de la 'COPE'. "Carvajal da una polémica victoria en el Bernabéu", añaden.

MÁS Y MENOS ESCÉPTICOS

"El Madrid remonta al Almería en el 99 tras una tarde de siesta, caos y tres revisiones de VAR", titula, escéptico, 'El Mundo'. "Carvajal sostiene al Madrid más débil", titula 'La Razón'. Tomás Roncero, del 'As', dice que "el árbitro acierta en las tres". Además, Siro López, otro periodista madridista de cuna y colaborador de SPORT, ha dicho "el VAR evita un atraco en el Bernabéu".

"Polémica y épica remontada del Madrid ante el Almería", dice, por su lado, ABC. "Mi opinión es contraria a las tres decisiones de Hernández Maeso", ha dicho el excolegiado Pérez Burrull en Radio Marca.