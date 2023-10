Rodrygo sigue desaparecido y se complica su futuro en el Madrid

En el club no ha gustado que justifique su bajo rendimiento por ocupar un puesto que no le gusta El posible fichaje de Mbappé, la llegada de Endrick, y la presencia de Güler y Brahim debilitan su situación en el equipo

Rodrygo Goes no está viviendo su mejor momento en el Real Madrid. El brasileño no se parece al del año pasado, no aporta fútbol ni goles y sus actuaciones empiezan a recordar a las de Asensio, criticado por desaparecer en los partidos. Cuando se lesionó Vinicius ocupó su banda, se esperaba que fuese la referencia ofensiva sin su compatriota, pero no estuvo a la altura y fueron Bellingham y Joselu los que tuvieron que tirar del carro.

Sus últimas declaraciones no han gustado en el Real Madrid. Ha justificado su bajo rendimiento por jugar de delantero centro, posición que dice no gustarle. La realidad es que solo ha ejercido de 9 en un partido y fue en el derbi, en el que no apareció. El resto ha formado pareja de ataque con Vinicius o Joselu, hasta perder la confianza de Ancelotti, que lo mandó al banquillo en dos de los últimos tres partidos dando la titularidad al canterano. Y no es una cuestión exclusivamente de goles, que también, es por lo que poco que está aportando al equipo en ataque.

RECONSTRUCCIÓN DEL ATAQUE

Lo cierto es que el Real Madrid va a seguir reforzando su línea de ataque para la temporada que viene. Se espera el aterrizaje de Endrick y cerrar de una vez por todas el fichaje de Mbappé. Además, Joselu se ganaría quedarse si sigue en esta línea. A estos se podría sumar Kubo, al que el Madrid monitoriza tras explotar en la Real Sociedad. Tres novedades que completarían a los tres que están, Vinicius, Güler y Brahim sin mencionar a Bellingham. Y todo sin contar con Haaland, posibilidad que en el club todavía no han descartado.

El Real Madrid se rearmará en ataque la próxima temporada y Rodrygo es ahora el eslabón más débil. Nadie duda de su inmensa calidad, pero provoca dudas por su intrascendencia en el juego. Si el brasileño no mejora y recupera su mejor versión, su continuidad corre peligro. Es un valor en el mercado que podría dejar mucho dinero en las arcas madridistas, que serviría para financiar la llegada de sus relevos. ‘Sport’ ya avisaba hace semanas de esta posibilidad que va cogiendo forma ante la desaparición del delantero brasileño.