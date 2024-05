El Inter Miami le cierra la puerta a Keylor Navas

Keylor Navas es uno de los jugadores del PSG que, tras terminar contrato en junio, se convertirán en agentes libres y abandonarán el Parque de los Príncipes. A sus 37 años, el portero costarricense encara el último tramo de su carrera, y sin apenas protagonismo en el cuadro parisino, estaría buscando nuevas aventuras lejos de las grandes ligas de Europa.

El ex del Real Madrid ha sido prácticamente invisible para Luis Enrique, que solo le ha dado 450 minutos de juego esta temporada repartidos en cinco encuentros. Es más, el asturiano reconoció, tras la derrota ante el Toulouse (1-3), que Keylor Navas no jugó porque "no sabía que era su último partido en el Parque de los Príncipes".

Keylor Navas, junto a Mbappé en su despedida del Parque de los Príncipes / FRANCK FIFE / POOL

El pasado mes de enero, el costarricense fue titular por primera vez en la temporada en un partido de Copa ante el Revel, equipo de Sexta División. Volvía a jugar con el PSG tras casi un año sin hacerlo de manera oficial. Después volvió a ser titular en la siguiente ronda de la Copa, contra el Orléans, de Tercera División, y en tres partidos de Ligue 1: Lille (jornada 21), Reims (jornada 25) y Le Havre (jornada 31).

¿RUMBO A LA MLS?

Sin la intención de terminar su carrera en el banquillo, Keylor Navas buscará un sitio donde ser importante. Una de las opciones que ha tomado fuerza es ir a la MLS, concretamente al Inter Miami de Messi, Suárez, Busquets o Jordi Alba. El 'Tata' Martino, entrenador del equipo, despejó todas las dudas sobre su posible llegada como agente libre en la rueda de prensa posterior al empate contra Orlando City (0-0).

Drake Callender, portero titular del Inter de Miami / EFE

"No hace falta que estudie el currículum (de Keylor Navas) porque es un arquero de mucha jerarquía, pero nosotros no estamos pensando en remplazar a nuestro portero (Drake Callender). No estamos buscando reforzar la portería", aseguró el argentino. Actualmente, el Inter de Miami tiene a tres porteros en la plantilla. El titular es Drake Callender (26 años) y después cuenta con CJ dos Santos (23 años) y Cole Jensen (23 años).