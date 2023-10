El descontento de Rodrygo por su rol en el Madrid

El delantero asegura que no le gusta jugar de nueve y que prefiere moverse por las bandas Sobre el duelo ante Uruguay, admite que es 'muy difícil' superar al azulgrana Araujo

Rodrygo no está pasando un buen momento ni con Brasil ni con el Real Madrid. El empate de la 'canarinha' ante Venezuela ha desencadenado múltiples críticas en su país y afrontan el duelo contra Uruguay con una gran presión encima.

Pero el delantero brasileño, además, está sufriendo una sequía goleadora en su club que no ha pasado desapercibida. Rodrygo reconoció que no está del todo contento con su rol en el Real Madrid porque la llegada de Bellingham y el adiós de Benzema han significado un cambio de sistema que entiende que no le favorece.

"Siempre es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo", reconoció en rueda de prensa. El encorsetamiento que sufre bajo las órdenes de Carlo Ancelotti contrasta con la libertad que tiene con Brasil.

Rodrygo y Ancelotti, ante el Sevilla | EFE

"Aquí en la selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego. Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí", justificó.

La realidad es que el brasileño, pese a jugar de delantero centro en un equipo como el Real Madrid, presenta unas cifras goleadoras muy pobres. Solo ha marcado un gol en nueve partidos de Liga y en la Champions ni se ha estrenado. Y ya nota la presión de Joselu, que le está ganando la partida pese a que llegó más como un recurso que como una necesidad.

Rodrygo admitió que es "frustrante" pasar un tiempo sin marcar goles pero entiende que "esto les pasa a todos los delanteros". Además, los ojos de los seguidores brasileños se fijan más en él porque lo tienen como a un referente de la nueva 'canarinha'.

“Me veo a mí mismo con más presión, asumiendo cada vez más responsabilidad. Es una presión positiva, saber que la gente espera algo de ti, confía en ti", reconoció el madridista, que se siente muy cómodo trabajando bajo las órdenes de Fernando Diniz, seleccionador interino de Brasil.

A tres días del partido ante Uruguay, reconoció que les espera un partido muy duro. Enfrente tendrán a una selección que siempre compite y a jugadores del nivel de Ronald Araujo, al que conoce de la Liga española. Los duelos entre el azulgrana y Vinicius ya son historia de los Clásicos. "Él ya nos conoce y nosotros lo conocemos a él, es un rival fuerte y es muy difícil superarlo. Será un hermoso partido, esperamos que todo salga bien para Brasil, pero sabemos que será un desafío difícil", comentó.

Vinicius y Araujo, protagonistas de grandes clásicos | EFE

Y, como no, avisó del peligro de su compañero de equipo, Fede Valverde. "Debemos tener cuidado con él. Soy un gran admirador de su fútbol; considero que es uno de los mejores jugadores del mundo".