El reproche de Lucas Vázquez a Vinicius

Vinicius volvió a armar el taco en el Real Madrid - Celta. El brasileño se jugó la tarjeta roja en un empujón sin el balón en juego sobre Óscar Mingueza. Sus compañeros lo defienden, pero también son conscientes de que en cualquier partido puede dejarles con diez y uno de los veteranos, Lucas Vázquez, le recordó que debe contenerse.

En declaraciones a Televisión Española, Lucas Vázquez afirmó que "Vini no debe hacer esto" en alusión a su acción con Mingueza, aunque añadió que "no fue un empujón agresivo, la tarjeta amarilla es merecida, pero no es para roja. Se trató de un lance rápido y en caliente es difícil aguantar provocaciones".

Lucas se dedicó a partir de entonces a defender al brasileño. "Se le acusa de muchas cosas y él se encarga de demostrar su valía sobre el campo".

El lateral blanco quiso centrarse en la faceta meramente futbolística de Vinicius y destacó que "su juego es impresionante, merece la pena pagar una entrada para verle".

Lucas Vázquez es uno de los futbolistas que más se esfuerza en intentar corregir a Vinicius Junior, aunque como el resto, con escaso éxito.