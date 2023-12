La recuperación de Alaba se complica

David Alaba ha hablado por primera vez desde que se lesionó de gravedad en la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu en la Liga EA Sports. El central austriaco ha dirigido un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram a sus seguidores, con los que ha querido compartir su estado de ánimo ante el largo período de recuperación que le espera.

El defensa se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y el pasado 19 de diciembre fue intervenido en Insbruck por el doctor Christian Fink, que anteriormente había operado a los futbolistas del Bayern Leroy Sané y Manuel Neuer.

"Me llevó un tiempo procesar lo que pasó la semana pasada. Me he enfrentado a algunos desafíos en mi carrera, pero este puede ser uno de mis más difíciles hasta ahora", ha reconocido un Alaba que ya ha asumido lo que le viene por delante: "Sin embargo, no solo aceptaré este desafío, sino que lo enfrentaré de frente y llegaré a la cima de esa montaña".

El austriaco ha concluido su mensaje agradeciendo el apoyo recibido en este duro trago: "Gracias a mis compañeros, Real Madrid, amigos, familia y todos por su cariño y apoyo".

Los trece días de silencio de Alaba desde que sufriera el percance podrían estar relacionados con una noticia que ha publicado este mismo sábado el periodista Ramón Álvarez de Mon en su cuenta oficial 'X'. Atendiendo a esta información, el central austriaco tendría también afectado el menisco y el cartílago, lo que llevaría el período de recuperación al plazo más pesimista.

"Además del ligamento cruzado, Alaba tiene afectado el menisco y el cartílago. Para tratar regenerar el cartílago, le han realizado micro perforaciones que favorecen la llegada de la sangre al tejido. Esto retrasará un poco la recuperación, pero es mucho mejor para la carrera del jugador", asegura Álvarez de Mon.

La previsión inicial era que Alaba pudiera estar disponible para el inicio de la próxima temporada, pero con este nuevo contratiempo todo apunta a que su recuperación de acercará a los 10 meses, con lo que se perdería los dos primeros meses de competición. Y luego debería tener una reaparición progresiva para evitar una recaída.