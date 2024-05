Nuevo paso en la recuperación de Balde

Los tres jugadores que se encuentran actualmente en la enfermería del FC Barcelona no la ‘abandonarán’ antes de que finalice la presente temporada. Gavi, Alejandro Balde y Frenkie de Jong no volverán a enfundarse la elástica azulgrana hasta el próximo curso. En el caso de los dos primeros, además, no podrán ni disputar la Eurocopa de Alemania que tendrá lugar entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Este martes, sin embargo, Balde ha dado un nuevo paso en su proceso de recuperación de la lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho que le obligó a pasar por quirófano a principios del año 2024. El lateral izquierdo se ha vuelto a ejercitar sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo ha hecho en solitario, evidentemente, pero el hecho de que haya vuelto al ‘verde’ es una muestra de que evoluciona adecuadamente.

Balde, que finalizará la temporada 2023/24 con un balance de un gol y una asistencia en 28 partidos disputados (2.000 minutos), será uno de los ‘pilares’ de Xavi en su proyecto para el curso que viene. Aunque la situación económica de la entidad provoca que muy pocos jugadores de la plantilla tengan la etiqueta de intransferibles, en el Barça se confía ciegamente en el canterano. Fue una pieza fundamental en la Liga 2022/23 y el equipo le ha echado mucho de menos desde que se lesionó en San Mamés a finales de enero.

Con 20 años, Balde es un activo de presente y futuro para el club catalán. Más si cabe teniendo en cuenta que la dirección deportiva encabezada por Deco tiene como prioridad reforzar otras posiciones, especialmente las de pivote y extremo izquierdo.