'Real Madrid TV' sigue a lo suyo y carga contra el árbitro del derbi

Mientras Carlo Ancelotti acusa a Xavi Hernández y Joan Laporta de “bajar el nivel”, ‘Real Madrid TV’ sigue haciendo su ‘trabajo’ particular. El canal de televisión oficial del club blanco ha vuelto a presionar al árbitro del próximo partido del conjunto merengue, el derbi ante el Atlético que tendrá lugar este domingo a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu. En esta ocasión ha sido José María Sánchez Martínez el colegiado ‘señalado’ por la entidad merengue.

El último vídeo de ‘Real Madrid TV’ empieza recordando un antiguo documental sobre Sánchez Martínez en el que el protagonista explica que Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité de Árbitros de la RFEF, fue quien le comunicó su ascenso a Primera División. “Después de hablar con Negreira, Sánchez Martínez comenzó una carrera profesional en la que, año tras año, ha ido acumulando errores que han perjudicado gravemente al Real Madrid”, apuntan desde el canal oficial del club presidido por Florentino Pérez.

Según ‘Real Madrid TV’, “esta misma temporada, Sánchez Martínez ha arrebatado tres penaltis al Madrid”. “Los errores se repiten siempre en la misma dirección. Y han costado puntos, eliminatorias y títulos”, resume la televisión merengue mientras repasa acciones concretas en las que, supuestamente, el trencilla andaluz ha perjudicado a los intereses del equipo de la capital española.

Mientras el Madrid sigue presionando a los árbitros antes de cada partido del cuadro de Carlo Ancelotti a través de su televisión oficial, el técnico italiano va dando lecciones de profesionalidad en las salas de prensa. “Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, ha declarado este sábado sobre las críticas de Xavi y Laporta a ‘Real Madrid TV’.