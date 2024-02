Laporta, en su salsa

RAC 1

Sueño con el día en el que el presidente del FC Barcelona comparezca ante los medios de comunicación en una ‘trobada’ abierta, sin límite de tiempo ni de preguntas, donde se le puedan poner encima de la mesa todos los temas, todos, sin censura. Hubo un tiempo, no muy lejano, que así era. Sería la mejor manera de demostrarle al mundo que hay transparencia en el FC Barcelona, esa que nos prometieron.

Como suele ser habitual en los últimos años, en cuanto se atisba la más mínima crisis (en realidad en el Barça solamente importa una, la deportiva), aparece Joan Laporta en escena con su verbo fácil para calmar las aguas y hablar de las bondades de su mandato. Que las hay, sí, pero también demasiados claroscuros e inexactitudes, por decirlo de alguna manera suave, y por las que casi nunca nadie pregunta.

Miren, cuando uno lleva ya tres años de mandato y sigue refiriéndose al pasado para justificarlo todo, algo falla. En la entrevista que ayer concedió a RAC 1 volvió a decir una cosa que, aunque la repita mil veces, no es cierta: la masa salarial heredada, ese ‘regalo’ envenenado que dice Laporta que ha llevado al FC Barcelona a vender palancas y no tener ‘fair play’ financiero, no era la que él dice.

A 30 de junio de 2021, él y su junta aprobaron la depreciación de cinco futbolistas por valor de 163,8 millones de euros. Esos 163,8 millones fueron directamente a la masa salarial que se presentó a LaLiga. Es decir, el coste real de la primera plantilla del FC Barcelona (sueldos + amortizaciones) fue de 471.920 millones de euros y por obra y gracia de Laporta y su junta pasó a ser de 635,7 millones. Esto no lo digo yo, lo dice la memoria económica del FC Barcelona, auditada y aprobada por la Asamblea.

En tiempos de crisis, nada mejor que entrevistar al presidente

Una decisión contable legal, pero muy discutible, sobre la que los auditores dejaron por escrito sus reticencias. Es decir, lo puedes hacer, sí, pero es tu decisión, asume las consecuencias. Si en vez de cerrar el ejercicio 20-21 con 487 millones de pérdidas hubieran hecho todo lo posible por reducirlas, otro gallo hubiera cantado. Primó más cargarle el muerto a la anterior junta que empezar su propio mandato sin ataduras en las manos.

Y lo que realmente me pareció todo un ejercicio de cinismo, fue cuando se refirió a la fortaleza de BLM (Barça Licensing and Merchandising), el valioso activo del club que gestiona las tiendas y las licencias del Barça, como un gran acierto de su gestión. ¡Pero si en su programa económico electoral estaba previsto desprenderse de su control y ceder la gestión de BLM a un tercero a cambio de un ‘fee’! ¡Si pidió autorización a la Asamblea para vender el 49 por ciento! BLM, hoy la joya de la corona del club, fue creada de la nada por la anterior junta directiva en 2018 y el plan de expansión de las ‘botigas’ del Barça empezó entonces. ¿Tanto cuesta reconocer que en el pasado algunas cosas se hicieron bien?

Laporta dejó perlas extraordinarias en esa entrevista, sobre todo por cómo justificó la salida del CEO Ferran Reverter y el actual modelo de gestión del club, la elección de Limak, el papel de su cuñado, la nueva cohabitación con Xavi o cómo es posible abrazar y detestar al mismo tiempo a Florentino Pérez/Real Madrid.