El Real Madrid se rebota con Mbappé

El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire pese a ser agente libre desde hace cuatro días para fichar por el equipo que quiera. Termina contrato con el PSG el próximo 30 de junio y nadie sabe qué va a pasar. Hay barra libre para lanzar teorías, pero ni el jugador ni el Real Madrid saben si acabarán uniendo sus destinos tras un pasado de relaciones tormentosas que han frustrado los intentos madridistas de ficharlo desde el 2017.

Las últimas declaraciones del francés no habrían gustado en el Real Madrid, según Pedrerol en ‘El Chiringuito': “Aún no he tomado mi decisión. No he elegido. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros que es lo importante. El resto es secundario”.

PROTEGER AL PSG

Mbappé no se quedó ahí tras lanzar esa frase enigmática y dolosa para el Real Madrid, y recuerda la traición que hizo al club blanco: “En 2022 no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación dentro del club, no interesa a mucha gente”,

El francés evita hablar del Real Madrid y el Real Madrid del jugador. “No voy a tocar este tema”, contestaba Ancelotti el martes ante la posibilidad de que el jugador llegue en julio. El italiano es el portavoz oficial del club, amén de Butragueño, y pasa de puntillas sobre un asunto que ofrece mil versiones dependiendo de la opinión de cada cual, porque el jugador y el Madrid ni afirman ni desmienten.

EL ATAQUE ESTÁ CUBIERTO, FALTA UN 9

El Real Madrid está interesado en ficharlo, es obvio, pero ya no a cualquier precio como en el verano de 2022. Su política de fichajes da resultados y el francés ya no es tan necesario. Vinicius está respondiendo en el puesto que ocupa el galo en el PSG, Rodrygo sigue creciendo y Brahim está destapando el frasco de las esencias. Esa zona crítica cree que necesitan más un delantero centro que a Mbappé, pero reconoce que el francés tiene gol y podría ser una solución.

Otras teorías aseguran que el club blanco ha dado de margen al jugador hasta el día 15, si no hay acuerdo, se olvidaría de su fichaje. En Francia critican que todavía no haya desvelado su destino cuando está en situación para hacerlo. El PSG tampoco habría dicho su última palabra, apoyado en el favor de los políticos y la opinión pública para que siga. No hay duda de que si se queda en París le harán el jugador mejor pagado del mundo, algo que no conseguiría si ficha por el equipo merengue.

Otras voces aseguran que quiere jugar en el Real Madrid, pero los antecedentes descubren que puede ser una estrategia para elevar su cuenta corriente. Y otras apuntan a que todo es una campaña concertada entre el club madridista y el jugador para que acabe la temporada en el PSG sin esa presión que ejerce su club, la prensa y los políticos que mueve a la opinión pública en su contra.