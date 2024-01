La línea roja del Madrid en el fichaje de Mbappé

El culebrón de Kylian Mbappé abre hoy con un nuevo episodio. El francés, que desde el 1 de enero de 2024 es libre para negociar con cualquier club para fichar a partir de la próxima temporada, sigue deshojando la margarita sobre cuál será su destino o si finalmente se quedará en París.

Pese a los últimos desencuentros con su fichaje, el Real Madrid sigue estando en la 'pole' si el crack decide no seguir en el PSG. Según la información del colaborador de Prensa Ibérica Josep Pedrerol, los blancos no se han retirado de la puja por el francés, pero el club no entrará en una subasta para hacerse con sus servicios. Es una línea roja que no piensan traspasar.

El Chiringuito

Pedrerol confirma que desde el Real Madrid están muy seguros de las intenciones de Mbappé, pero desconfían de un entorno que ya obligó al jugador a echarse atrás cuando tenía su fichaje cerrado y pactado con Florentino Pérez.

Para convencer al delantero del PSG para que fiche por el Real Madrid, 'MARCA' apuntaba hace unos días que la oferta económica de los blancos ya estaba definida. Florentino en persona habría prometido a Kylian las mismas condiciones que pactaron hace más de un año, es decir: 26 millones de euros netos por temporada y una primera de fichaje de 130 kilos. Unas cifras que según la última información de Pedrerol serían ya inamovibles para el Madrid. O acepta o no subirán más.

En Francia, por otra parte, aseguran que el delantero del PSG ya no siente que el Madrid tenga el mismo interés que hace unos meses en su fichaje. Según el reputado periodista de RMC, Daniele Riolo, "el deseo del Real, que era muy fuerte hace seis meses, ahora lo es menos", apuntó. "Mbappé ya no se siente querido por el Real como quería hace unos meses, creo que la verdad hoy es que ya no sabe realmente qué hacer", explicó.