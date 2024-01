Mbappé: "Aún no tengo decidido mi futuro"

La estrella del PSG, Kylian Mbappé, ha asegurado este miércoles, después de ganar la Supercopa de Francia contra el Toulouse (2-0), que todavía no ha decidido su futuro. El delantero acaba contrato con su actual equipo el próximo 30 de junio y desde hace años se lo ha relacionado con el Real Madrid.

"No, no he tomado una decisión. Aún no tengo decidido mi futuro. No tomé una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente el pasado verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos meses", ha asegurado Mbappé.

El jugador del PSG ha agregado que no tenía pensado irse ahora porque "lo más importante son los títulos. Y estamos decididos. El equipo está mirando hacia ellos. Nadie habla de mi situación dentro del club. No hay mucha gente interesada".

Reconoció, igualmente, que "siempre se extraña jugar con Messi. Para un delantero como yo al que le gusta ir a los espacios, con él vas con la seguridad de que puedes tener el balón. Era un lujo que casi solo él podía darte. Más allá de eso, jugar con Messi fue realmente especial".