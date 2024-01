Luis Enrique: "Lo de Mbappé no es algo que dependa de mi"

El 'caso Mbappé' vuelve a estar en el centro de atención del planeta futbolístico. El PSG quiere renovar al futbolista francés, mientras que también apuntan que el Real Madrid busca convencer al jugador para poder incorporarlo en el próximo mercado de fichajes.

Kylian continúa sin pronunciarse y, en cambio, su entrenador, Luis Enrique, sí que ha contestado en rueda de prensa cuando le preguntaban por la estrella francesa.

En la previa de la Supercopa de Francia entre el PSG y el Toulouse, el técnico asturiano ha expuesto su manera de gestionar el 'caso Mbappé'.

"Lo gestionaré como lo he hecho siempre. No es algo que dependa de mí. No soy la persona que deba responder a esa pregunta", afirmó Luis Enrique.

'Lucho' también comentó la posibilidad de incorporar a más jugadores en el actual mercado de fichajes invernal: "Como entrenador, si puedo tener varios jugadores en cada posición, estaría encantado. Estaremos atentos en la ventana de fichajes. En todas las posiciones es un mercado complicado".

Por último, ante la oportunidad de sumar su primer título con el PSG, expresó que "es cierto que tenemos la oportunidad de ganar nuestro primer título es una gran motivación. Queremos ganar todos los trofeos posibles. Sería el fruto del trabajo realizado el año pasado por Galtier y su personal. Me encantaría poder jugar por un trofeo cada semana. La motivación por una final es mayor que cualquier partido de campeonato. Estamos encantados".