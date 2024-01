Militao acorta plazos pensando en la Champions

Han pasado ya casi cinco meses desde la última aparición de Militao. El brasileño ha estado apartado de los terrenos de juego tras sufrir una grave lesión de rodilla en la primera jornada liguera en San Mamés, pero parece ser que ya se encuentra en la fase final de su recuperación. Este pasado martes se vio al brasileño en el césped de Valdebebas, calzándose las botas de fútbol y trotando por el verde con ligeros ejercicios con balón, paso previo a su incorporación al grupo.

Su objetivo es el duelo ante el Leipzig de los Octavos de Champions, pero no se le va a forzar mientras el equipo siga teniendo efectivos con Rudiger, Nacho y Tchouaméni como centrales.

La buena noticia para el Real Madrid es sin duda que Ancelotti podrá contar con el brasileño a corto plazo y, por lo tanto, no acudirá al mercado para reforzar la zaga. Siguiendo esta línea, Ancelotti fue preguntado por la opción de retrasar la posición de Tchouameni hacia el eje central de la zaga. “A Tchouameni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. Si hay emergencia jugará uno o dos partidos. Su futuro es como pivote”, confirmaba.

De este modo, Ancelotti tiene cubierta la posición y quiere ser cauteloso con el brasileño, que ya ha visto varias roturas de ligamentos de sus jugadores durante el último curso.

Se vacía la enfermería blanca

Ver a Militao tocando balón ha sido una gran noticia para el conjunto blanco. Ya es un hombre más que sale de la enfermería blanca, que poco a poco se va vaciando. Vinicius y Camavinga, y Mendy ya salieron y están convocados para disputar los encuentros de la Supercopa de España.

Lucas Vázquez ha entrado a última hora pero su lesión no tendrá gran recorrido... y luego están los de larga duración, los tres jugadores que han sufrido roturas del ligamento cruzado. Alaba no podrá jugar hasta la próxima temporada, y luego están Militão y Courtois, que se lesionaron en agosto y se les daba por perdidos para esta temporada.

Pero en el caso del central, el objetivo es que regrese para principios de marzo, que coincidirá con la vuelta de los octavos de Final de la Champions. Sin duda, si juega, no podrá hacerlo al 100% de ritmo, pero por el momento, ya se ha calzado las botas.