El 'comodín' de Ancelotti por si Rüdiger no llega al derbi

Carlo Ancelotti es optimista con recuperar a Rüdiger para el derbi y suma a Camavinga como opción a jugar de central si el alemán no llega. El italiano valora las palabras de Xavi y Laporta negándose a “bajar a ese nivel”. Espera otro derbi similar a los tres que han disputado esta temporada, “será muy competido e igualado”. Se descubre ante Simeone, al que tiene “mucho respeto”, y sitúa un derbi a la altura de un clásico: “Son lo mismo”. No desvela qué portero pondrá, y reconoce que sin Rüdiger, Tchouameni, Alaba y Militao pierden altura “para un partido en el que el balón parado es muy importante”.

OPCIONES A CENTRAL

“Rüdiger ha mejorado mucho, eso nos da confianza y esperamos la misma mejoría entre hoy y mañana”, adelanta el italiano, que valora sustitutos por si el alemán no llega: “Además de Carvajal y Mendy la tercera opción es Camavinga, que nunca ha jugado ahí. Saca el balón muy rápido, contundente, es rápido, son las tres opciones. Todas las posibilidades me dan confianza. En lo personal, el trabajo de central es el más sencillo, hay que utilizar más la cabeza que la energía y lo pueden hacer bien”.

Pasó de puntillas sobre las declaraciones de Xavi y Laporta contra el Real Madrid: “Soy un profesional y no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No pregunten más por esto, porque no quiero bajar y no es un nivel de profesionales”. El italiano pone a la misma altura el derbi que el clásico: “Son los mismos. Son rivales que lo tienen de todo, calidad individual, organización y un nivel muy alto”.

SIMEONE, UN RIVAL DIFÍCIL

Del derbi augura que “será como los tres anteriores, muy competido, igualado y con un gran espectáculo”. Destaca jugar en casa, “el Bernabéu ayudará”, y le informan que Simeone es el técnico al que más se ha enfrentado, 14 veces con 9 victorias y 9 derrotas: “Sí, es uno de los rivales más difícil. Maneja bien el equipo y organiza bien los partidos. Le tengo mucho respeto por la capacidad que tiene de leer los partidos”. Le recuerdan que dentro de siete días reciben al Girona, en la que será una semana clave para la Liga: “No es determinante, pero sí importarte, sobre todo antes de la Champions. Llegamos muy bien posicionados, tenemos que sumar puntos en nuestra casa”.

No desvela que portero pondrá porque aún no se lo ha comunicado a los interesados. Alaba la presencia de Kroos “muy importante” para el juego que hacen, “como todos los centrocampistas de la plantilla”. Asegura que le preocupa el juego aéreo a balón parado y quizá podría compensar poner a Joselu: “Es un aspecto muy importante. Lo evaluamos y tomaremos la decisión más correcta”. Por último, hace una deferencia a Modric cuando decide no alinearlo: “Se entrenan bien y es muy difícil dejarlo en el banquillo, pero más a nivel personal que profesional, y eso me afecta mucho”