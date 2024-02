Problemas para Ancelotti: Tchouaméni se pierde el derbi ante el Atlético

El Real Madrid asaltó el liderato de la Liga con su victoria en el Coliseum, contra el Getafe (0-2), pero el triunfo le salió caro a un conjunto blanco que afrontará el derbi contra el Atlético del próximo domingo (21.00 horas) muy justo de efectivos en defensa.

Carlo Ancelotti tuvo que prescindir de Antonio Rüdiger al descanso por un golpe en el muslo izquierdo que impidió al alemán continuar sobre el terreno de juego. Con Éder Militao y David Alaba, sus dos centrales titulares, en el dique seco, el italiano tuvo que recurrir a Aurélien Tchouaméni como solución de urgencia. Pero el francés vio una cartulina amarilla en la recta final del encuentro que le obligará a cumplir un partido de sanción por acumulación en la visita del Atlético al Santiago Bernabéu.

En ausencia de refuerzos para la defensa, Tchouaméni se había convertido en el recurso de Ancelotti. El italiano ironizó cuando el club cerró la puerta a acudir al mercado de invierno, asegurando que el francés era un gran central. Ayer volvió a tirar de ironía cuando se le interrogó sobre la posibilidad de que Rüdiger no se recupere a tiempo para estar en el derbi: ""Tenemos un central bueno como es Tchouaméni y si no recuperamos a Rüdiger pondremos a otro jugador que no está acostumbrado a jugar ahí, pero que lo va a hacer muy bien".

El Real Madrid queda ahora pendiente de la evolución de la lesión de Rüdiger. Ancelotti se mostró optimista sobre el estado físico del alemán: "Rüdiger tiene un golpe, pero creo que va a estar para los próximos partidos. No estoy seguro, pero creo que le tendremos para el derbi ante el Atlético, porque es un guerrero. Es difícil que no llegue si solo es una pequeña molestia".

En el caso de que Rüdiger no se recuperara a tiempo, todo apunta a que el acompañante de Nacho contra el Atlético sería Ferland Mendy. En este caso, Eduardo Camavinga se situaría como improvisado lateral izquierdo, una posición que ya ocupó la pasada temporada con un rendimiento notable.