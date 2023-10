Al Madrid se le complica el fichaje de Mbappé: ¡Chelsea y Liverpool entran en la puja!

Los dos clubs ingleses, dispuestos a negociar si llega con la carta de libertad Pueden superar a las cifras del club blanco y hay nerviosismo

La guerra por Mbappé ya ha comenzado. El futbolista debe decidir en los próximos días si acepta la propuesta de renovación del PSG por una temporada y todo indica que dará un 'no' definitivo para marcharse con la carta de libertad el próximo verano. Todo indicaba que el francés iba a firmar por el Real Madrid, pero Liverpool y Chelsea han entrado ya en la puja por el delantero. Según 'La Gazzetta dello Sport', el entorno del futbolista conoce ya las opciones de jugar en la Premier League y no descartan nada.

La primera fase para conocer el desenlace final del caso Mbappé se juega ahora. El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, quiere aclarar ya de forma definitiva si el francés está dispuesto a negociar su continuidad y no pasará más allá del mes de noviembre para tener la respuesta del futbolista. Hay mucha tensión en París y el club llegó a apartarle durante esta pretemporada y a ponerle en el mercado pero finalmente todo se recondució. Ahora llega la hora de la verdad y el PSG confía en atarle un año más para poder venderle este verano y que así todos salgan beneficiados.

Mbappé estaría ya sondeando a clubs para el futuro. El Madrid siempre ha estado ahí y, a priori, tenía todas las opciones de ficharle en junio, pero el entorno del jugador conoce ya la predispisición de Chelsea y Liverpool para firmarle. En concreto, 'La Gazzetta dello Sport', asegura que la relación de la madre y agente del jugador, Fayra Lamari, con el Liverpool es muy estrecha y tiene claro que harían un esfuerzo importantísimo con una prima de fichaje y manteniéndole su actual ficha. El Chelsea, de Tood Boehly, también se ha acercado con el OK de Mauricio Pochettino, que mantiene una buena relación con Mbappé.

En Madrid siempre han tenido claro que llevaban la delantera por los esfuerzos realizados en los últimos años por contratar al jugador. El presidente blanco, Florentino Pérez, ha ido manteniendo el contacto con Mbappé y creen que a la segunda será la vencida, pero empiezan a no tenerlas todas consigo. Mbappé ya les dio esquinazo cuando estaba todo acordado en el 2022 para renovar por el PSG y ahora no quieren sorpresas. El club blanco va a exigir la firma de contratos con indemnización para evitar otra fuga pero tampoco se van a volver locos si en la Premier pueden pagar mucho más dinero.

Hay clubs estado que no piensan entrar en la batalla por Mbappé. Tanto Manchester City como Newcastle, a pesar de que aprecian el juego del francés, no tienen previsto realizar movimiento alguno por el jugador. No entra ni entrará en sus planes por lo que la guerra se centra ahora en cuatro únicos clubs: PSG, Madrid, Liverpool y Chelsea. El Madrid, incluso, estaba dispuesto a pactar un traspaso con los parisinos en verano en un acuerdo a tres bandas con una renovación de un año de por medio para evitar problemas con el PSG. La irrupción de equipos de la Premier lo puede hacer saltar todo por los aires.