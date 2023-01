El Real Madrid necesita sumar los tres puntos en la Catedral

Los blancos han recuperado el plus competitivo, pero jugar con el Athletic en casa es como visitar al dentista Valverde piensa en Paredes por Yeray y Ancelotti recupera a Modric tras darle descanso en Copa

La remontada en la Copa ante el Villarreal devuelve la serenidad al Real Madrid recuperando ese plus competitivo que se estaba dejando en el vestuario. A Ancelotti se le hinchó la vena y puso a los jugadores en su sitio para obrar otro de esos llamados milagros blancos que muchos desprecian pero que ganan partidos y eliminatorias.

Una remontada que espabila a los madridistas, que este domingo tienen una de esas salidas conocidas como ‘visita al dentista’, donde no pueden fallar. Necesitan los tres puntos en una Liga comandada por el Barcelona, que está encontrando esa regularidad que venía buscando desde hace tiempo. Pero no lo van a tener fácil en otro clásico de la Liga ante un Athletic que se caracteriza por esa garra que busca la dentellada final de un león que no se deja domar.

IDEAS INNEGOCIABLES

Valverde conoce bien como se las gastan los blancos y esconde sus armas, aunque sus ideas son innegociables: "Somos fiables en encuentros como estos. Hay que ser certeros en las llegadas, defender fuerte y ponerlo todo". Ancelotti tampoco desveló si dará relevo alguno a los 'de siempre', a los que llegan sanos y que componen su guardia pretoriana. Pese a eso, Nacho parece fijo en la banda derecha con las bajas de Carvajal y Lucas, pero se guarda si Ceballos y Asensio saldrán de inicio tras brillar en Villarreal: "Pueden empezar o ser determinantes después".

Ambos entrenadores juegan un poco al escondite, aunque de lo que se trata es que cada cual consiga jugar como un equipo y cometer los menos errores posibles.

VACACIONES

Ancelotti recupera a Modric tras darle 'vacaciones' ante el Villarreal y se espera que vuelva para acompañar a Kroos, Camavinga y Valverde en la medular, con Vinicius y Benzema arriba. La defensa será la misma de La Cerámica, con Nacho, Militao, Rudiger y Mendy.

Valverde, sin el lesionado Iñigo Martínez, pierde a Yeray por sanción y piensaen Vivián y Paredes para el eje de la defensa. Duda entre Dani García y Zárraga en la medular y Muniain o Berenger para acompañar a los Williams.