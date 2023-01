El agente de Camavinga aclara su futuro en el Real Madrid

Varios equipos valorarían una cesión para darle cancha al futbolista francés Por lo que todo apunta a que está zanjado el tema de Camavinga y sobre una posible cesión

No es de extrañar que un jugador de 20 años, técnico, elástico, duro, rápido y con visión de juego, sea pretendido por grandes equipos de Europa. Ancelotti parece ser que no sabe muy bien como encajarlo en el puzle de un equipo hecho, y varios equipos valorarían rentable una cesión para darle cancha al futbolista francés. Sin embargo, su futuro no parece lejos del club blanco.

Tal y como anunció el periodista italiano Fabrizio Romano en su perfil de Twitter, el agente de Eduardo Camavinga, Joshua Barnett, le dijo sobre los enlaces de préstamo del Arsenal y Chelsea: “No hay verdad. Por supuesto que todos los clubes del mundo lo querrían, pero él está muy feliz en el Real Madrid y el Real Madrid está muy feliz con Camavinga”.

EXCL — Eduardo Camavinga’s agent Joshua Barnett tells me on Arsenal and Chelsea loan links: “There’s no truth. Of course every club in the world would want him, but he’s very happy in Real Madrid and Real Madrid are very happy with Camavinga”. 🚨⚪️ #RealMadrid



Camavinga stays. pic.twitter.com/ye9phrJ445