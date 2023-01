Tchouaméni pide perdón por 'dejar tirado' al Real Madrid

El centrocampista francés publicó un mensaje de disculpas en redes sociales arrepintiéndose de los hechos Tchouameni, de baja por lesión, estuvo presente en París viendo la NBA mientras su equipo se jugaba la eliminación en Copa del Rey

Aurelién Tchouaméni, tras 'dejar tirado' al Real Madrid por un partido de la NBA en París, ha pedido disculpas en redes sociales y se ha mostrado arrepentido de los hechos, dirigiéndose a los aficionados de su equipo.

Tan solo unos minutos después que saltara a noticia sobre su repentina aparición en la capital francesa, el mediocampista pidió perdón en un tuit: "Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho".

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

La imagen de Tchouaméni a pie de pista se viralizó en el mismo momento que su equipo caía por 2 a 0 ante el Villareal en el Estadio de la Cerámica, encuentro que más tarde acabaría remontando para así certificar su pase a los cuartos de final de la competición copera.

Aurélien Tchouameni est dans le coin ! pic.twitter.com/ZbWjAp4pOC — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 19, 2023

El francés se recupera de una lesión en el sóleo que ya lo apartó de la Supercopa de España hace unos días y lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta nuevo comunicado médico del Real Madrid.