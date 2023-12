Nuevo vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros

Una vez más Real Madrid TV, medio oficial del Real Madrid, ha cargado contra un árbitro. Lo ha hecho con un vídeo dedicado a Soto Grado, árbitro del Betis - Real Madrid de ayer, y en el que también recibe su parte Jaime Latre, colegiado que era responsable del VAR en dicho encuentro.

La principal crítica a los árbitros está en el gol anulado a Brahim por un fuera de juego anterior de Rodrygo. La televisión del club blanco, que ya dedicó un vídeo a Soto Grado antes del encuentro con actuaciones pasadas del árbitro, duda de que la acción fuese fuera de juego y de que las líneas trazadas por el VAR estén bien tiradas.

También critican una acción de Ruibal sobre Rodrygo en el interior del área blanca. Interpretan que existe contacto sobre el brasileño y creen que debió señalar penalti, cuando ninguno de los expertos así lo cree.

Las críticas vertidas hacia los árbitros son constantes en Real Madrid TV y parecieron no ser del agrado de Isco, ahora en el Betis y anterior jugador del Real Madrid. "Debemos de quejarnos menos y jugar más. El fútbol es muy bonito como para andar perdiendo el tiempo en protestas y quejas a los árbitros. Hay que dejarlos trabajar. Hoy día se habla demasiado de los árbitros. Todos nos quejamos muchísimo. No me gusta la dinámica que está cogiendo el fútbol, con programas dedicados a hablar de actuaciones arbitrales", dijo el andaluz tras el partido.