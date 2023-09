Raúl presiona al Real Madrid por el Villarreal

El técnico del Castilla exige al club blanco que le diga si tiene la opción de entrenar al primer equipo si Ancelotti deja el cargo Tiene pendiente una nueva conversación, pero los dirigentes blancos no le pueden asegurar nada y le no pondrán trabas a su marcha

El Villarreal apuesta por Raúl para entrenar al equipo tras la destitución de Quique Setién. El club amarillo espera tener una respuesta hoy o deberá buscar otras alternativas entre las que se encuentran Pacheta o Quique Sánchez Flores. Al técnico del Castilla le encanta la posibilidad de hacerse cargo del equipo castellonense, pero tiene sus dudas y presionará al Real Madrid se las aclare en una reunión que mantendrá hoy.

Raúl exige a los dirigentes blancos que le digan si tiene la opción de entrenar al primer equipo en caso de que Ancelotti se vaya, según ‘El Chiringuito’. El técnico italiano acaba contrato el 30 de junio y tiene un acuerdo para entrenar a Brasil. Sin embargo, el Madrid tendría un ‘derecho de tanteo’ en caso de que la temporada sea buena y presente una oferta de renovación. En ese caso será Ancelotti el que tenga que decidir si sigue o cumple con el compromiso adquirido con los dirigentes de la Confederación Brasileña.

DECISIÓN INMINENTE

En cualquier caso, hoy se sabrá si Raúl deja el Real Madrid por el Villarreal o sigue al frente del Castilla. Lo que es evidente es que los dirigentes blancos no le pueden asegurar que sea el elegido para sustituir a Ancelotti, y le abren la puerta para que tome la decisión que considere. Dejaría colgado el proyecto elaborado por el club que busca el ascenso a Segunda División con el primer filial blanco, motivo por el que decidieron ampliar su continuidad al confiar en su trabajo.

Si Raúl decide dejar el Real Madrid será porque no le garantizan que tiene posibilidades de entrenar al primer equipo la próxima temporada. Entonces, y si el Villarreal mantiene el interés por ficharlo, acabará dirigiendo al equipo amarillo con el beneplácito del club blanco, que a estas alturas de temporada puede saber qué va a pasar durante la temporada y si Ancelotti seguirá o no. Si el italiano se va, Raúl podría ser una de las opciones, pero no la que más gusta en la planta noble de Valdebebas.