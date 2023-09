¿Rafa Nadal presidente del Madrid? Así lo valora Ancelotti

El técnico madridista ha hablado en la rueda de prensa previa al partido ante el Union Berlín y ha hecho referencia a la entrevista reciente en la que el tenista balear hablaba de una hipotética presidencia "Todo el tiempo que he pasado aquí he tenido un presidente, que está haciendo un trabajo fantástico..."

Carlo Ancelotti ha recibido una muy mala noticia antes del entrenamiento. No podrá contar con Dani Carvajal para el partido contra el Union Berlín. Más allá de ello, el técnico madridista ha hablado en rueda de prensa previa a este estreno en la Champions. Han salido muchos nombres propios, entre ellos el de Rafa Nadal.

El mallorquín habló de la posibilidad de ser presidente del Real Madrid, del que es un gran fan, algún día. "No lo sé"... contestó al principio y aunque explicó que no es su sueño afirmó "¿si me gustaria? creo que sí". También apuntó que espera la llegada de Mbappé a las filas blancas: “Estaría feliz de que vieniera, ¿a quién no le gusta Mbappé?”.

'Carletto' ha hecho referencia a esa opción: "Todo el tiempo que he pasado aquí he tenido un presidente, que está haciendo un trabajo fantástico. Es el mejor presidente posible... pero que haya dicho eso Nadal es para estar orgulloso y que sea un madridista de verdad".

RIVAL INÉDITO Y MODRIC

Sobre el rival, el Union Berlín, que se estrenará en esta competición, comentó que "es nuevo. Pero si está aquí, es porque lo hizo muy bien el año pasado. Juega con mucha intensidad. Mucha. Lo hemos estudiado bien. No tienen individualidades destacables, pero son un equipo".

Un tema delicado de gestionar este año está siendo el de Luka Modric: "Luka está bien y hablamos, como con todos los jugadores. La relación personal es muy buena. Mutua. Profesionalmente, a veces, puede pasar que no esté jugando como antes. Pero la relación humana siempre va a ser fantástica. Mañana va a ser suplente... ¡no, va a jugar!"