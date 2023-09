Ancelotti: "Joselu es una garantía"

El técnico italiano se mostró encantado con el rendimiento del delantero ante la Real Sociedad "Fran García ha sufrido porque Take es muy peligroso pero ha dado dos asistencias fantásticas"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, dedicó elogios a Joselu Mato, autor del tanto del triunfo ante la Real Sociedad (2-1), al que definió como "una garantía" y un futbolista que aporta "una cualidad que el año pasado" no tenía, en el remate de cabeza a centros laterales.

"Joselu es una garantía, es un jugador que juega muy bien de espaldas y de cara. Es muy peligroso en área contraria y tiene un golpeo de cabeza fantástico. Para nosotros es una garantía y sabemos perfectamente lo que nos puede aportar", valoró en rueda de prensa.

"Su rol es una posición importante en la plantilla porque en ataque no tenemos ningún jugador con sus características. Para nosotros, en algunos partidos, es muy importante porque cubre bien área rival, está listo en los centros y no es casualidad que marque estos dos goles en casa. Es una cualidad que el año pasado no teníamos de centrar y marcar goles de cabeza. Con él tenemos una opción más", añadió.

Ancelotti reconoció que tienen aspectos defensivos que corregir tras encajar de nuevo un tanto tempranero que les obliga a remontar. "Tenemos que evaluarlo, es verdad, de cinco partidos tres los hemos empezado encajando gol".

"Lo bueno es que hemos sido capaces de remontar, lo malo es que tenemos que evitarlo porque cuesta entrar en el partido y luego para recuperar hay que hacer más esfuerzos. Hoy ante un rival que juega muy bien al fútbol nos ha costado más y lo hemos hecho gracias a la energía del equipo. Somos capaces de tener una intensidad en los partidos que le cuesta aguantar a los rivales los 90 minutos", analizó.

Pese a ir al descanso por debajo en el marcador, para el técnico madridista su equipo no hizo una primera parte mala. "Hemos intentado presionar arriba pero la Real Sociedad tiene una línea defensiva muy alta y teníamos que atacar más directos".

"El partido ha sido bueno, el gol encajado era una jugada que teníamos en mente porque lo hacen habitualmente y lo habíamos hablado, pero el rival tiene calidad para hacerlo. En la segunda no cambiamos mucho pero aguantar el ritmo para ellos era muy complicado", dijo.

Ensalzó el nivel del japonés Take Kubo, que provocó que Fran García sufriese en labores defensivas pero su jugador se desquitó dando dos asistencias. "Ha sufrido porque Kubo ha jugado muy bien y ha sido muy peligroso pero ha acabado dando dos asistencias fantásticas que nos han permitido ganar el partido".Y restó importancia a la falta de gol del brasileño Rodrygo Goes. "Me ha gustado porque se ha posicionado muy bien entre líneas y no era fácil. Es, como Valverde, de los jugadores más afectados del parón porque llegó el jueves por la tarde y recuperarse de ese viaje no es tan sencillo. No ha marcado pero no pasa nada".

Tampoco lo hizo el inglés Jude Bellingham, que cortó su racha de cuatro encuentros consecutivos marcando. "Ha jugado un partido continuo pero no ha llegado a área rival como en la última ocasión con Brahim pero ha trabajado mucho. El hecho de la Real tenía la linea muy adelantada era más complicado para él llegar a área rival con un desmarque. Tenemos muchas opciones para marcar, lo que tenemos que evitar y sabemos que no podemos empezar es perdiendo 1-0".

