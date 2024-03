Problema a la vista del Madrid con Güler

El gol que Arda Güler le marcó al Celta está dando de sí. La explosión de alegría por su buena jugada, en una acción aislada al filo del final del partido, es valorada por los pocos minutos que le está dando Ancelotti. Su estreno como goleador ha podido nublar su situación y lanza que su idea es continuar en el equipo, algo que en el club no comparten, aunque lo respetan.

LA COMPETENCIA

El turco dijo que está en disposición de “superar” la situación en la que se encuentra. Entiende que no entre en los planes de Ancelotti, pero también reclama más oportunidades, algo que el italiano es remiso con los jugadores que no encajan en su concepto de “equipo”. Y no porque no tenga capacidad para conseguirlo, más bien porque le queda camino para competir con los jugadores que componen la plantilla.

El club mantiene su idea de que lo mejor para él es salir cedido la próxima temporada. Tendrá la oportunidad de crecer física y futbolísticamente en el equipo que elija, como hizo Brahim en sus tres años en el Milan. El malagueño volvió más fuerte que nunca para competir la titularidad a sus compañeros. Creen que Arda todavía no está preparado para dar ese salto, aunque le reconocen unas condiciones excepcionales que podrían cambiar la opinión de Ancelotti.

MÁS OPORTUNIDADES

Solo si el club decide traspasar algún jugador, podría tener más opciones de jugar. Sin embargo, la llegada de Mbappé y Endrick reducirían sus opciones de jugar y más si siguen todos los que forman parte del actual equipo. El jugador no quiere que ocurra lo que pasó con Odegaard cuyo “plan en el Madrid no era salir cedido”, pero acabó aceptando para volver y ser vendido al Arsenal donde ahora es un jugador diferencial.

Güler en acción / Efe

La última palabra la tendrá el jugador, que podría asumir el riesgo de seguir de blanco basado en la confianza que tiene en sí mismo. Acaba de cumplir 19 años y espera que Ancelotti le conceda las oportunidades de jugar que dio a otros como Camavinga o seguir los pasos de Lunin. El ucraniano también era un cero a la izquierda para Ancelotti y para el club, pero cuando le han dado oportunidades ha demostrado que no se equivocaron cuando le ficharon.