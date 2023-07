Preocupación en el Madrid con Güler: casi descartado para el clásico

En el primer entrenamiento blanco en Dallas, el turco ha protagonizado un episodio que ha dejado claro que su proceso de recuperación no va tan rápido como se esperaba Un preparador físico del conjunto blanco ha 'frenado' al prometedor futbolista cuando ha interrumpido su carrera continua para 'jugar' con un balón

El Real Madrid no quiere correr ningún tipo de riesgo con Arda Güler. El joven futbolista turco, que aún no ha debutado con el conjunto merengue tras protagonizar uno de los culebrones del verano y ‘plantar’ al Barça en el último momento, sigue sin dejar atrás los problemas musculares que le han ‘frenado’ en su aterrizaje en el equipo de Carlo Ancelotti. En el último entrenamiento blanco, de hecho, el atacante ha protagonizado un episodio que ha dejado claro que su proceso de recuperación no va tan rápido como se esperaba.

En la primera sesión del Madrid en Dallas, ciudad que acogerá el clásico del próximo sábado (23.00 horas CET), Güler estaba haciendo carrera continua en solitario cuando se ha cruzado con un balón. El turco ha querido ‘jugar’ con él y dar algunos toques, pero rápidamente el preparador físico que le acompañaba le ha ‘frenado’. El vídeo, publicado por el diario ‘Marca’, deja muy claro que Arda está prácticamente descartado para el clásico, pues no solo sigue al margen del grupo, sino que tampoco puede tocar esférico.

Aunque en el inicio del entrenamiento el madridismo se ha ilusionado al ver a Güler junto con sus compañeros, realizando ejercicios de musculación, la preocupación y el pesimismo han regresado tras ver el ritmo de la carrera continua del futbolista. A juzgar por todas las imágenes vistas, el turco parece lejos de estar al 100% y poder afrontar los exigentes cambios de ritmo del máximo nivel futbolístico.

Tras perderse los amistosos ante Milan y Manchester United, Güler quería disputar sus primeros minutos con el Madrid en el clásico que tendrá lugar el próximo sábado en el AT&T Stadium de Dallas (23.00 horas CET). Su participación en el enfrentamiento contra el FC Barcelona, equipo que estuvo a punto de ganar la carrera por sus servicios antes de que Florentino Pérez irrumpiera a última hora, añadiría algo de ‘picante’ en el compromiso entre eternos rivales, pero está prácticamente descartada.