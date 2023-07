¿Por qué no jugó Güler en el Milán - Real Madrid?

El equipo blanco ganó ayer su primer partido de pretemporada ante los 'rossoneros', pero a algunos les sorprendió que el austríaco no tuviese minutos El nuevo fichaje del conjunto de la capital deberá esperar al próximo encuentro ante el Manchester United

El Real Madrid se hizo con su primera victoria de la pretemporada 23/24 tras ganar al Milán por dos goles a tres y con remontada incluida. Aún así, muchos se preguntan porque no debutó Arda Güler, flamante fichaje del equipo blanco.

El conjunto de la capital jugaba ayer de madrugada su primer partido para abrir la nueva campaña. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron que sudar tinta para llevarse el encuentro ante un inspirado Milán. De hecho, en la primera parte se fueron al descanso perdiendo dos goles a cero.

Además, los aficionados del Real Madrid pudieron ver los esperados debuts de Jude Bellingham, Fran García, Joselu y Brahim Díaz. Sin embargo, la puesta en escena de Arda Güler no se pudo producir y los que quieran verlo vestidos de corto deberán esperar mínimo hasta el jueves en que los blancos se enfrentan al Manchester United.

La razón por la cual el austríaco no pudo jugar no es otra que por una pequeñan lesión. Arda Güler ya no pudo participar en los dos últimos entrenamientos previos al encuentro por molestias en la pierna derecha.

Por eso, los aficionados deberán esperar unos días para verle con la camiseta del Madrid. Hay muchas ganas de verle después del culebrón que tuvo que vivir por la pelea entre Barça y el propio Madrid por ficharle. El austríaco, a pesar de tener un pacto verbal con los azulgrana, acabó decidiéndose por los blancos.