"Nunca pasará que yo diga que quiero irme del Madrid"

Ancelotti ha asegurado en rueda de prensa que ante el calendario que viene Hazard tendrá protagonismo y que no ha recibido interés de Brasil "Benzema se encuentra muy bien y tiene mucha ilusión de volver. Ha jugado poco la primera parte de la temporada"

Eden Hazard no ha llegado ni a la mitad en el Madrid de lo que demostró en el Chelsea. El belga ha generado una gran decepción y frustración entre la afición blanca. Aun así, Carlo Ancelotti sigue confiando en él. Así lo ha atestiguado en la rueda de prensa previa al Real Valladolid-Real Madrid que se disputa este viernes a partir de las 21:30.

"Lo veo bien, ha entrenado bien. Leo veo mejor que antes del Mundial, ha hecho bien este periodo de trabajo. Con todos los partidos que tenemos hay que utilizar toda la plantilla y Hazard será uno de los que va a jugar más en esta segunda mitad de temporada", ha comentado acerca del atacante, que no fue capaz de pasar de la fase de grupos en la Copa del Mundo.

Otro de los nombres propios ha sido el de Karim Benzema, que ha sido protagonista por su enfrentamiento con Deschamps y poder haber anunciado su retirada de la selección: "Karim ha vuelto el 10 de diciembre. Cuando ha vuelto estaba bastante bien, ha empezado a trabajar con el equipo. Primer amistoso 30', segundo 45'. Se encuentra muy bien y tiene mucha ilusión de volver. Ha jugado poco la primera parte de la temporada".

CON BRASIL, NADA DE NADA

Sobre una supuesta llamada de la selección brasileña para que se hiciera cargo del equipo, Carlo ha sonreído y ha comentado que "si tienen interés no lo sé, no me han contactado. Lo agradezco pero mi situación es bastante clara. Estoy bien aquí, hasta que esta aventura pueda continuar, yo sigo. No diré yo que quiero irme, nunca pasará".

También ha hecho referencia a los jugadores que acaban contrato: "Es una situación que no me preocupa. Veo a los jugadores muy enchufados. Ceballos, Asensio, tienen solo un año de contrato. No me preocupa a mí ni al club. Los jugadores tienen tiempo de valorar cada situación. Hasta junio confío totalmente en ellos. Si renuevan estoy contento y si piensan que es mejor salir, contento también".

También ha confirmado el italiano un encuentro con Endrick: "Lo he visto el año pasado, hemos hablado un poco. Estamos contentos e ilusionados que el jugador podrá incorporarse en 2024. El club ha buscado un acuerdo con la familia. Es un gran jugador, un gran talento".