Ancelotti: "No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'"

El entrenador del Real Madrid no se ha querido mojar sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos Ha insistido que a él le gusta disfrutar de los mejores en cada momento

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Valladolid que supondrá el retorno de los blancos a la Liga después del parón por el Mundial. Precisamente, en Qatar, el campeón ha sido la Argentina liderada por Leo Messi, al que algunos se resistían a darle la etiqueta de mejor del mundo hasta que no tuviera un Mundial en su palmarés.

Ancelotti también se ha resistido a coronarlo como el mejor. "Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia", ha afirmado.