'Palo' de Modric a Ancelotti desce Croacia

El centrocampista analizó su situación en el Real Madrid antes del Croacia-Turquía de este jueves "No quiero descansos ni vacaciones; quiero jugar cada tres días", fue su mensaje al técnico italiano

Luka Modric ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar el trascendental encuentro que Croacia dirimirá ante Turquía, un partido que decidirá el liderato provisional del grupo D de clasificación para la Eurocopa y que puede ser clave en la resolución del mismo. Croatas y turcos están empatados en estos momentos con diez puntos. Eso sí, los balcánicos con un partido menos.

Como era de esperar, el capitán de Croacia tuvo que responder a preguntas sobre su situación en el Real Madrid, donde ha perdido el protagonismo que tenía en anteriores temporadas. Modric ya no es titular indiscutible en los esquemas de Carlo Ancelotti, que ha decidido hacer una decidida apuesta por los jóvenes, combinando las apariciones del croata y de Toni Kroos.

El croata se ha mantenido en silencio en Madrid durante estos primeros dos meses de competición, respetando públicamente la decisión de Ancelotti, pero este miércoles ha aprovechado su comparecencia como capitán de la selección balcánica para enviar un mensaje a su entrenador.

Modric se mostró en desacuerdo con su acutal rol en el conjunto blanco. "Es una situación nueva para mí no jugar tanto como antes y tanto como me gustaría", empezó diciendo el veterano centrocampista, que señaló que su mejor nivel lo alcanza cuando juega con regularidad: "Siempre quiero jugar, no quiero tener descansos, no quiero tener vacaciones. Quiero jugar porque es cuando mejor me siento y así me preparo mejor para los partidos"

El internacional croata ha llegado a insinuar su posible salida del Real Madrid: "Así es la situación ahora y puede tener algunas ventajas para el futuro, así que vamos a ver, pero no quiero eso, quiere jugar. Si es necesario cada tres días, porque físicamente me siento bien. Otra historia sería si no me siento bien, pero me siento bien física y mentalmente y quiero jugar".

Con todo, Modric quiso ser respetuoso con sus compañeros de vestuario en el conjunto blanco: "Todo lo que sucede a mi alrededor es un proceso normal, así que simplemente lo acepto así. Tengo que prepararme mentalmente para esta situación, aceptarla y seguir adelante".