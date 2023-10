La 'paradoja Hazard': el fichaje más caro nunca jugó un clásico

El futbolista belga no disputó ninguno de los 12 clásicos que hubo desde que llegó al Real Madrid La última vez que jugó frente al Barça fue en 2018 con el Chelsea en la Champions League

Eden Hazard, seguramente, será recordado como el fichaje más ruinoso de la historia del Real Madrid. Sus estadísticas individuales, 7 goles y 8 asistencias en 76 partidos oficiales, no avalan las cifras que pagó el conjunto blanco (160 millones de euros) para hacerse con los servicios del que era uno de los mejores jugadores del mundo en la temporada 2019-2020.

Después de anunciar su retirada con 32 años, el último recuerdo que nos quedará del futbolista belga es de su paso por Chamartín, donde dejó una de las situaciones más curiosas tras su marcha después de acordar la rescisión de su contrato el pasado 3 de junio.

Hazard, en sus cuatro temporadas vistiendo la elástica blanca, no llegó a disputar ningún clásico contra el Barça. Es cierto que, de los 12 partidos que se dieron durante este transcurso de tiempo, no estuvo en todos convocados debido a las numerosas lesiones que padeció durante esta etapa. Sin embargo, cuando llegó a estar disponible, tanto para Zinedine Zidane como Carlo Ancelotti, no participó por decisión puramente técnica.

Eden Hazard con su último entrenador | EFE/AFP

La primera temporada es cuando tuvo mayor posibilidad de hacerlo, pero una lesión muscular en la pierna derecha y una fisura en el peroné le dejaron sin vivir, el que es para muchos, el partido más grande del mundo. Eden Hazard se quedará siempre con esa espinita, pero, al menos, podrá decir que sí se enfrentó al conjunto azulgrana cuando estaba en el Chelsea.