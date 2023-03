Este es el once del Real Madrid para enfrentarse al Espanyol

El conjunto blanco no se puede permitir más pinchazos en el torneo doméstico Sin Benzema, Ancelotti opta por un ataque formado por Valverde y Vinicius en los extremos y Rodrygo en la punta de ataque

El Real Madrid recibe este sábado en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol a las 14:00 horas en el duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander. Los blancos, que ya se dejaron puntos ante el Betis, están a nueve del Barça y no pueden permitirse otro pinchazo.

Aunque los blancos tienen todo de cara para lograr el triunfo, Ancelotti no se fía del todo y no ha realizado muchos cambios en su once titular. El técnico italiano apuesta por Courtois en la portería, como siempre, escudado por Carvajal y Camavinga en los laterales y Militao y Nacho en el centro de la zaga.

En la medular opta por Tchouaméni, Modric y Kroos. Y arriba, ante la baja de Benzema, partirán Valverde y Vinicius en los extremos y Rodrygo en la punta de ataque.

El once del Real Madrid para medirse al Espanyol

Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius y Rodrygo.