Nueva fecha clave del Real Madrid con Mbappé

El Real Madrid no arroja la toalla por Kylian Mbappé. A pesar de las numerosas 'calabazas' que le ha destinado el delantero francés, desde el club blanco están convencidos que esta sí. Esta vez es la definitiva y el futbolista accederá a dar luz verde a la nueva propuesta enviada desde el Santiago Bernabéu.

Desde el club blanco esperan y desean que Mbappé no firme su renovación con el Paris Saint-Germain antes del 1 de enero. Que resista hasta esa fecha es algo clave en la hoja de ruta de Florentino Pérez. Recordemos que su contrato con el club galo finaliza el 30 de junio, por lo que a partir del primer día de 2024 tendrían el amparo legal para abordar su incorporación.

Será entonces cuando desde el Real Madrid se pongan en contacto con Fayza Lamari, la madre del jugador y gran impulsora de todos sus contratos y acuerdos económicos. A partir de entonces, tendrán 15 días para responder a la propuesta madridista, según informa el diario 'As'. Lo que no vale ya son los acuerdos verbales ni las palabras.

Algo que ya sucedió el 1 de enero de 2022 y que el jugador acabó dando largas al club merengue. Esperan que esta vez no sea así, aunque los precedentes no son en absoluto halagüeños. En caso de no recibir respuesta o de recibir una de negativa, la citada información añade que el Real Madrid activaría el plan B, encabezado por Erling Haaland.