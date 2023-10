El futuro de Mbappé se calienta: guerra final PSG-Madrid

A dos meses y medio de poder negociar como agente libre, el club parisino hará su última oferta En Madrid ya hablan sin tapujos del delantero y no se descarta una solución beneficiosa para todos

Kyllian Mbappé volvió a demostrar su calidad en el último duelo de la selección francesa donde marcó dos goles. El delantero vive una temporada extraña y no está a su nivel en el PSG por la presión de su situación contractual, pero a partir de la próxima semana se inicia ya la recta final para conocer el desenlace del culebrón.

A dos meses y medio de que pueda negociar ya como agente libre, el club parisino no está dispuesto a aguantar más y la próxima semana hará una última oferta de renovación para ampliar su contrato hasta el 2025. Si no acepta, pueden quedar abiertos todos los escenarios pero es muy improbable que salga en este mercado de enero.

El PSG ha respetado el inicio de temporada tras firmar un armisticio con el jugador y levantarle el castigo que le tuvo apartado del equipo unas dos semanas. La fecha límite sobre las negociaciones vence tras el segundo parón de selecciones y el futbolista deberá tomar una decisión sobre si se queda en París. Un 'no' a la oferta significaría el punto y final de su relación con el PSG y abriría la puerta a una salida con la carta de libertad en junio del 2024, pero se están estudiando diversas fórmulas para que todos salgan airosos.

En París decidieron reincorporar al futbolista ante la negativa de Mbappé a estudiar ofertas este verano. En juego había muchísimo dinero de primas de fidelidad que el jugador no pensaba renunciar y se pactó darle dorsal y continuar negociando su continuidad con la temporada comenzada.

Luis Enrique habló sobre la sequía goeladora de mBAPPÉ | PERFORM

Ahora, el PSG intenta convencerlo o, al menos, firmarle un año más con una cláusula de salida el próximo verano con una tasación muy por debajo de su valoración. Un precio reducido al que clubs como el Madrid podrían acceder sin problema y que dejaría satisfecho a un PSG que ha invertido muchísimo dinero en el futbolista.

Las negociaciones siguen su marcha y puede haber novedades en los próximos días. Y en Madrid ya no se callan. Por primera vez en mucho tiempo, un directivo blanco habló de forma directa sobre el fichaje de Mbappé el próximo verano, pero también anticipó que no querían guerra alguna con el PSG. No se descarta un acuerdo a tres partes, pero todo indica a que Mbappé no jugará a partir del próximo curso en Francia ya que tiene claro que ha acabado un ciclo.

El Madrid se ha ido preparando financieramente para abordar la operación. Es evidente que Mbappé desea mantener su salario multimillonario a toda costa y también percibir una prima de fichaje. Si renueva con cláusula baja para el Madrid, el jugador debería renunciar a parte de esa prima. Una negociación complicada que podría finiquitarse ya en este final de octubre o principios de noviembre.

Hay optimismo en el Bernabéu, pero nadie quiere lanzar las campanas al vuelo, ya que los cambios de guión del futbolista y su entorno son impredecibles, como se ha demostrado en unos últimos dos años muy movidos.