Nadal avala el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Me gustaría que viniese"

Rafa Nadal sigue trabajando para volver a las pistas después de pasar por el quirófano en junio con el objetivo de solucionar la lesión en el tendón del psoas izquierdo que le ha tenido inactivo en los últimos meses.

El mallorquín querría regresar en enero de 2024 en el Open de Australia y mientras se esfuerza en su puesta a punto, ha concedido una entrevista a Movistar Plus+, que será emitida en un especial dedicado al manacorí.

Nadal habla de casi todo, no solo de tenis. También habla de fútbol,su otra gran pasión y no esconde que entre sus sueños de futuro está ser presidente del Real Madrid: "¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No tengo ese sueño pero sí me gustaría. Pero a día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Luego, la vida da muchas vueltas y hay que plantearse si está uno capacitado para ciertas cosas. Creo que no cumplo los requisitos para serlo".

Nadal fue preguntado por Juanma Castaño respecto al fichaje de Mbbapé por el Real Madrid: "A lo mejor un delantero más iría bien, también lo pienso. Se ha hecho un fichaje espectacular como Bellingham. ¿Mbappé? Yo sí, yo no tengo ningún problema con Mbappé. Todo lo contrario. Yo feliz de que viniera. Claro que me gusta Mbappé. Sólo faltaría. ¿A quién no le gusta Mbappé?", afirma.

Y defendió la posición del francés, pese a que el madridismo esté contrariado con él por sus renuncias: "¿Qué obligación tenía Mbappé de venir? El Madrid es el Madrid. El Madrid es más grande que cualquier jugador. Esa es la realidad. Mbappé tampoco tiene la obligación de venir al Madrid cuando nosotros los aficionados del Madrid queremos que venga Mbappé", sentenció.