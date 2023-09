Nadal: “¿Presidente del Madrid? Creo que sí"

El tenista balear espera poder regresar a las pistas, con el único objetivo de jugar, sin presión por ganar “No digo que sea imposible ganar, porque al final las cosas en el deporte cambian muy rápido”, avisa Rafa

El pasado mes de mayo Rafa Nadal anunció que se tomaba un descanso del tenis con el objetivo de recuperarse y afrontar la fase final de su carrera con garantías. Sin hablar de retirada inmediata, el tenista balear puso entonces el límite en 2024, un curso que esperaba poder disfrutar en plenas condiciones. No habló de ganar torneos, ni mucho menos Grand Slams, si no de poner el broche de oro a su carrera con un buen final, y no en una rueda de prensa.

Varios meses después de ese anuncio, un periodo en el que apenas ha hecho apariciones públicas, Nadal volvió a ponerse bajo los focos para hablar de su futuro e insistir en su objetivo. “Me gustaría volver a ganar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de que en la época en que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos”, afirmó rotundo el de Manacor en una entrevista con Juanma Castaño para ‘Movistar’. Lejos, pero...”yo no digo imposible, porque al final las cosas en el deporte cambian muy rápido”.

El veterano tenista mallorquín afirmó también no sentirse frustrado por no ser el tenista con más Grand Slam, porque “dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible”. Una actitud tranquila que Rafa comparó con la de Novak Djokovic. “Creo que Novak lo vive de una manera más intensa de la que lo he vivido yo. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo y quizás por eso lo ha conseguido”.

Respecto a su retirada, que como él mismo apuntó podría ser en 2024, prefirió no marcarse una fecha límite. "Quizás me encuentro bien y me apetece seguir....No te voy a decir que es mi último año al 100% y que lo tengo planificado porque ¿y si no es así? y si de repente el cuerpo se recupera después de un parón largo como el que he tenido se encuentra con ganas y fuerzas para continuar... Cuando sepa la respuesta la diré, vivo el día a día con la ilusión de darme la opción de decidir".

En la entrevista Juanma Castaño le recordó que se ha perdido 14 Grand Slam por culpa de las lesiones, mientras que Federer 10 y Djokovic solo uno. "Me he perdido cuatro años y medio de Grand Slams en mi carrera deportiva. Esta es la realidad y de eso también va el deporte. No por eso soy mejor que Djokovic porque he jugado menos. Él ha sido mejor porque ha tenido un físico o una forma de jugar que le ha permitido jugar más que yo", contestó el balear.

Respecto a Carlos Alcaraz, afirmó que tiene "una proyección brutal". "De lo que más he aprendido soy de los ejemplos, no de las palabras. Si le tuviera que decir algo es que mejore, que siga mejorando. La ilusión de seguir mejorando es lo que te tiene motivado”, comentó.

En cuanto a su recuperación, bromeó diciendo que "desde hace unas semanas puedo jugar a golf, y aunque parezca una tontería, a mi me encanta la competición y es lo único en lo que pudo competir a día de hoy".

Como anécdota, Nadal confesó que le gustaría ser algún día presidente del Real Madrid. "No lo sé"... contestó al principio y aunque explicó que no es su sueño afirmó "¿si me gustaria? creo que sí". También apuntó que espera la llegada de Mbappé a las filas blancas: “Estaría feliz de que vieniera, ¿a quién no le gusta Mbappé?”.