¡Novak Djokovic defiende a Carlos Alcaraz y a Gerard Piqué!

El tenista serbio Novak Djokovic defendió este jueves la decisión del español Carlos Alcaraz de no disputar la fase de grupos de la Copa Davis, sobre la que opinó que “es normal" porque "juegas muchos torneos individuales y te sientes cansado; en veinte años de mi carrera yo tampoco he jugado todos los años para Serbia”.

Asimismo, el serbio no apoya las críticas a Gerard Piqué, que abandonó con su empresa Kosmos la organización de la competición, pese a tener un contrato de 25 años, porque dijo que la culpa no es suya, sino de la Federación Internacional de Tenis.

“Siempre protejo a los jugadores, se habla de que Carlos Alcaraz tiene 20 años y yo 36 y, sin embargo, estoy aquí. Pero hablamos de un deporte individual como es el tenis y, aunque nos guste jugar con nuestra selección, también hay que pensar en uno mismo. Él ha jugado mucho este año”, dijo el número uno del mundo, que aterrizó ayer en Valencia después de ganar el US Open.

Djokovic manifestó que “él jugó por España el año pasado (también en Valencia y después de ganar el Abierto de Estados Unidos y convertirse por primera vez en número uno). Sé que él ama representar a España, no os obsesionéis con él mucho”.

“No he estado en algunas Davis en mi carrera y sé las reacciones. Es normal que España no esté muy contenta con él, para nosotros y los demás equipos es bueno, pero siento la necesidad de defender a Carlos y a todos los jugadores porque sé la sensación que tiene y es normal”, apuntó.

Además, el tenista serbio dijo que sabe que Alcaraz tiene la esperanza de que España pueda calificarse para la Final a Ocho de Málaga y jugar. “Estoy seguro de que con veinte años tiene mucho tiempo de representar a su país”, agregó.

Por último, sobre el nivel del tenista murciano, dijo que “él tiene nuestro nivel ya (refiriéndose a él mismo, Roger Federer y Rafa Nadal) y, si hablamos de resultados, él está en el buen camino, pero está empezando”.

“Ya ha sido el número uno, es muy joven, es un chico especial, nadie lo duda, si sigue sano, seguirá con un nivel de tenis muy alto. Es uno de los jugadores más impresionantes a los que me he enfrentado en mi vida, tiene un gran equipo, una gran familia, es decir, un buen entorno para jugar a tenis”, indicó.

En relación a Piqué, Kosmos y la Davis, Nole comentó que “la ITF es la que permitió el cambio de formato y la que toma la decisión final. Él tuvo la oportunidad de invertir en la competición y lo hizo. Si hay que criticar a alguien es a la ITF. El formato se tenía que cambiar, lo que pasa es que hemos pasado de un extremo al otro. Hay que encontrar el equilibrio”, dijo el serbio.

Djokovic dijo que “hay diferentes opiniones, hay a gente que le gusta y a otra gente no. Algunos han usado declaraciones mías en el pasado para decir que lo apoyo, pero ahora pienso que este formato no es idóneo. El anterior había que cambiarlo, pero tenemos que encontrar el equilibrio entre el anterior y el actual”.

“Los primeros años jugando todos los países y todas las eliminatorias en Madrid, era un problema para el 99 % de países no poder jugar en casa. Serbia lleva como cinco años sin jugar en casa y es una oportunidad perdida para nosotros de jugar delante de nuestra gente”, dijo.

El número uno del mundo expresó también que “no tomo decisiones, pero imagino que mi voz tiene algo de importancia, y espero que en el futuro los jugadores sean consultados al respecto, porque es algo que no ha ocurrido antes. Mi opinión es que habría que sentarse a hablar para ver qué es lo mejor para todos, no para mí, sino para todos los jugadores”.

“Espero que el litigio entre la ITF y Kosmos se resuelva porque, si la ITF pierde el caso, financieramente no sé qué va a ocurrir. Tampoco ha sido una buena noticia la ruptura del contrato con Kosmos porque provocado mucha incertidumbre acerca de cómo se va a ver esta competición en el futuro”, reflexionó.

Por último, Djokovic dijo que “van a pasar muchas cosas en los próximos meses con las elecciones a la presidencia de la ITF y sólo espero que esta competición permanezca porque es historia del tenis. Tiene que permanecer. Veremos qué ocurre”, finalizó.