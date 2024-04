Modric se agarra a su fútbol para seguir de blanco

Luka Modric fue despedido con aplausos por la afición del Mallorca en Son Moix. Reconocimiento a su talento, a su fútbol de seda, a su saber estar y competir. El croata raramente decepciona y mucho menos desentona. Ante los bermellones volvió a echarse el equipo a la espalda para dirigir el juego y dejar sentada que sigue ofreciendo un altísimo nivel pese a sus 38 años.

Modric sigue siendo importante para Ancelotti / Efe

Decía Ancelotti en la previa del partido que veía a Modric “en su mejor momento de forma física” de la temporada. El italiano lo clavó, porque el croata dejó constancia de su implicación en el juego sin dejarse nada en la recámara. Modric se agarra a su fútbol para seguir en el Real Madrid que, de momento, es su principal objetivo.

Importante en el vestuario

Termina contrato el 30 de junio y el club blanco está dispuesto a ofrecerle otro año más en compensación a su enorme trayectoria si él quiere. Ancelotti se mantiene al margen cuando le preguntan, dejando la solución en manos del club y del jugador, pero sí eleva la voz para dejar constancia que la presencia del croata en el vestuario es “muy importante”.

Modric no baja su rendimiento / Efe

Su experiencia y sus enseñanzas son fundamentales para que los más jóvenes sepan las exigencias de ser centrocampista del Real Madrid, beneficios que han recogido jugadores como Federico Valverde para madurar y convertirse en un relevo fijo de esa medular mítica que el croata formó con Kroos, Casemiro y antes con Khedira.

Buscando su mismo perfil

A Modric le costó a principio de temporada asumir su nuevo rol. Ese de quedarse de salida en el banquillo. Se veía con fuerzas y fútbol para ser titular y mostró su descuerdo con Ancelotti. Pero los partidos pasan y la competencia crece y el croata ha acabado de comprender cuál es ahora su papel, un rol que debe estar dispuesto a asumir si decide ampliar un año más la relación.

Y no será por qué no tenga ofertas interesantes de todos los rincones del mundo. Desde Estados Unidos a los países Árabes, sin olvidar algunos equipos europeos, incluso de primera línea y, por supuesto, de su país. Modric recibe las propuestas con tranquilidad, pero su prioridad sería seguir otro año de blanco y su fútbol le da la razón. El club respetará su decisión, pero no le esperará, ya que el objetivo es acabar encontrando un relevo similar a su perfil.