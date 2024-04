¡Guardiola revela si Walker estará ante el Madrid!

Pep Guardiola siempre deja declaraciones interesantes en rueda de prensa y esta vez no ha sido menos. El técnico del Manchester City recibió muchas preguntas sobre el Real Madrid y habló claro sobre la posibilidad de que Kyle Walker participe en el partido, el estado de Kevin De Bruyne o cómo le sorprendió Ancelotti en la ida.

"Walker se siente mucho mejor, pero veremos en los próximos días. Pero está bien, se siente bien. Tal vez nos pueda ayudar con minutos (ante el Madrid) porque es una final, pero no quiero perderle mucho tiempo. Mañana entrenaremos y veremos qué pasa", explicó el técnico sobre el lateral inglés.

"Sé lo importante que es Kyle contra los jugadores del Real Madrid, pero no estuvo en Madrid y el comportamiento de Akanji, Stones, Ruben Dias y Gvardiol... jugaron increíblemente bien, así que ya veremos" analizó Pep. El entrenador 'citizen' también habló del estado de Kevin de Bruyne: "No tuvo vómitos hoy. ¿Si quería seguir en el campo ante el Luton? No, soy el jefe, con 3-0 y en el minuto 75... en el banquillo conmigo".

"El Madrid nos sorprendió"

"Hoy (sábado) por la noche o mañana por la mañana (domingo) empezaré a revisar el partido de ida", afirmó Guardiola sobre el Madrid. "Nos sorprendieron con la posición de algunos jugadores y tenemos que mirarlo. Creo que Carlo, con su experiencia, puede hacer algo diferente y tenemos que estar preparados, pero al mismo tiempo intentar imponer nuestro juego e intentar presionar a través de nuestro juego", concluyó el técnico 'sky blue'.