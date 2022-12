“Mbappé nos dijo a los que hablábamos español que iba al Madrid"

Jesé, ahora jugando en Turquía, asegura que el propio delantero francés le dijo que se incorporaría al club blanco este pasado verano "Yo lo tenía claro porque él me lo dijo. Me lo dijo a mí y se lo digo a más gente: a los que hablábamos español"

Firmó uno de los contratos de su vida con el PSG. Luego apenas disputó un puñado de partidos, pero que le quiten lo bailao. Jesé Rodríguez intenta seguir disfrutando del fútbol en Turquía. Juega actualmente en el Ankarguçu después de pasar por Madrid, Betis, Stoke City, PSG o Las Palmas. “Me siento muy bien. Estoy muy contento porque estoy llegando a un buen rendimiento, que es lo que yo en lo que yo me prometía al llegar aquí", asegura para 'El Larguero'.

El canario compartió vestuario con Mbappé, con el que le une una buena relación. Y explica cómo vivió el no-fichaje por el Real Madrid del galo: “No, no volví a hablar con él, pero vamos, yo lo tenía claro porque él me lo dijo. Me lo dijo a mí y se lo digo a más gente: a los que hablábamos español. Yo creo que fue más una presión personal que profesional".

LA INTERVENCIÓN DE MACRON

Sobre los motivos, Jesé comenta que "todos los jugadores toman decisiones, pueden equivocarse o aceptar la decisión. Pero la gente no puede intervenir. Por ejemplo, el presidente de Francia no te puede decir ‘no te vayas aquí, te tienes que quedar. En mi opinión, pienso que sintió una presión más personal que profesional para tomar una decisión”.