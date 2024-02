La Masía amenaza al Real Madrid con Dani Olmo y Xavi Simons, líderes del Leipzig

Dice Marco Rose, entrenador del Leipzig que “Dani Olmo y Xavi Simons son jugadores que hacen la diferencia”. El técnico alemán sujeta la creatividad ofensiva de su equipo en dos productos de La Masía, que serán las principales amenazas que tendrá que anular el Real Madrid en su visita al Red Bull Arena este martes, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

SIMONS NO DEJA DE CRECER

Simons, 20 años, llegó a la cantera azulgrana en 2010, pero no pudo retenerlo sin haber podido firmar un contrato profesional con el Barça, algo que sí hizo con el PSG en 2019. Tras dos temporadas en París fue traspasado al PSV Eindhoven con cláusula de recompra que ejerció a la temporada siguiente para cederlo en la actual al Leipzig. Un jugador con el sello de La Masía, que sigue creciendo en un equipo al que alimenta con su inagotable creatividad

“Xavi Simons no me ha sorprendido, sabíamos de sus cualidades, sabemos qué carácter tiene, pero no debemos olvidar lo joven que es. Me sorprende la constancia que muestra a ese nivel. Es muy importante, se ha desarrollado más, ha dado un paso adelante”, decía su técnico en vísperas del encuentro de mañana ante los blancos. Un centrocampista ofensivo que amenaza entre líneas, con llegada al área. Lleva siete goles y nueve asistencias en 29 en todas las competiciones.

LA MOTIVACIÓN DE DANI OLMO

Dani Olmo, 25 años, apenas necesita presentación. Tras siete años en la cantera azulgrana decidió fichar por el Dinamo de Zagreb para debutar con 16 años en la Liga croata. Cuatro años después fichó por el Leipzig donde se ha convertido en uno de los referentes del equipo e incluso ha llamado la atención de Real Madrid que preguntó el verano pasado por su situación.

Olmo acaba de salir de una lesión y poco a poco está recuperando su mejor nivel. “Dani siempre está muy motivado. Hasta ahora no ha hecho un gran partido de principio a fin, pero está listo para ayudarnos y va a ayudarnos. Estoy seguro de que estará motivado para jugar contra un equipo de su país. Creció en La Masía y jugar este partido le alegrará. Espero que no vuelva a lesionarse porque es muy importante para nosotros”, concluye Rose.