Xavi Simons, Álex Grimaldo y Dani Olmo -antes de la lesión- están coloreando la Bundesliga de azulgrana El incombustible Pedro en la Lazio, Jordan Larsson, el hijo de Henrik, en el Copenhague... la lista es inagotable

Del talento de La Masia no solo se aprovechan en el FC Barcelona y en LaLiga española. Los grandes campeonatos europeos también están teñidos de azulgrana. Muchos excanteranos -sin contabilizar los que llegaron a La Masia directamente para jugar el filial- están brillando en el viejo continente. Otros 'aguantan' el tirón y algunos no les van tan bien las cosas o no están jugando en la máxima categoría. Pero el protagonismo y el talento del Barça es indiscutible.

Este es el top-15 de los canteranos del Barça que triunfan en Europa, sin contar el fútbol español, más el listado de otros ex de La Masia que también reparten su calidad en el fútbol europeo.

BUNDESLIGA

1.- La explosión definitiva de Xavi Simons (RB Leipzig)

A sus 20 años, esta es, indiscutiblemente, la mejor temporada de Xavi Simons. Al mediático excanterano azulgrana le va de maravilla el juego abierto espectacular de la Bundesliga y ejercerlo en un equipo de talento como es el RB Leipzig. Brilla tanto en el campeonato local como en la Champions League, donde ha marcado 2 goles y ha repartido 1 asistencia en 4 partidos.

Números: 18 partidos / 1.392 minutos / 6 goles / 8 asistencias

Xavi Simons | AFP

2.- Grimaldo se destapa con Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Grimaldo compite con Simons -y con el permiso de Harry Keane- para ser el nejor jugador de una Bundesliga revalorizada. El valenciano tiene un idilio con el gol, también en la Europa League. Sus actuaciones le han valido ser convocado por primera vez con la selección española.

Números: 17 partidos / 1.381 minutos / 8 goles / 6 asistencias

Álex Grimaldo | AFP

3.- Dani Olmo, solo parado por las lesiones (RB Leipzig)

Las lesiones se han cebado esta campaña con Dani Olmo. Primero fue la rodilla, y ahora, la clavícula. Una lástima, porque estaba cuajando una temporada, una más, espectacular, que inició con un hat-trick al Bayern Munich (0-3) para conquistar la Supercopa de Alemania.

Números: 7 partidos / 375 minutos / 6 goles / 1 asistencia

Dani Olmo | EFE

Otros: Mate Morey (Borussia Dortmund) (lesionado, sin partidos esta temporada).

PREMIER LEAGUE

4.- André Onana, el guardián en la convulsión (Manchester United)

El meta camerunés ha llegado a Old Trafford en uno de los peores momentos de la historia del ManU. Aun así, ha tenido actuaciones destacadas y es un fijo bajo palos para Erik ten Hag. Ha mantenido la puerta a cero en 6 de 18 partidos.

Números: 18 partidos / 1.620 minutos / 30 goles recibidos / 6 'clean sheets'

André Onana | EFE

5.- Marc Cucurella, de menos a más con los 'blues' de Pochettino (Chelsea)

El de Alella cumple su tercera temporada en la Premier League, la segunda en el Chelsea. Con la llegada del técnico hispano-argentino, el lateral zurdo comenzó desde el banquillo, pero poco se ha ido haciendo un sitio y con Cucu en el campo, los 'blues' solo han perdido 1 partido de 9.

Números: 9 partidos / 756 minutos

Marc Cucurella | EFE

Otros: Adama Traoré (Fulham, 5 partidos/101 minutos); Sergio Gómez (Manchester City, 5 partidos/162 minutos); Julio Pleguezuelo (Plymouth, 12 partidos/803 minutos); Thiago Alcántara (lesionado); Juan Larios (Southampton, lesionado).

SERIE A

6.- Pedro Rodríguez, el incombustible (Lazio)

A sus 36 años, ahí sigue Pedro Rodríguez, al pie del cañón. Ha superado el centenar de partidos en la Lazio (101), donde llegó procedente de su máximo rival, la Roma. El que fuera Pedrito en el Barça ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos de los celestes en la Serie A.

Números: 14 partidos / 365 minutos / 2 goles

Pedro Rodríguez | EFE

7.- Tony Sanabria, el 'toro' que se formó en La Masia (Torino)

El Torino es el cuarto equipo italiano del delantero paraguayo, tras Sassuolo, Roma y Génova. Ha conseguido hacerse con la titularidad en los últimos partidos y hace unos días marcó su primer gol de la temporada, el 79 de su carrera profesional.

Números: 11 partidos / 673 minutos / 1 gol

Tony Sanabria | EFE

8.- Patric Gabarrón, todo un clásico (Lazio)

El central ex de la cantera azulgrana forma parte de la Lazio desde 2015 y se acerca su partido 200 en el club capitalino. Esta tmporada ha pasado de no jugar a ser un fijo para Maurizio Sarri, al que aporta mucha seguridad.

Números: 9 partidos / 810 minutos

9.- Joan González, de impacto inmediato (Lecce)

El centrocampista salió del Barça para reforzar al Primavera del lecce y en su segunda temporada, ya se ha establecido en uno de los equipos de moda del fútbol italiano por su buena visión de juega y la capacidad de asociación.

Números: 9 partidos / 437 minutos

Joan González | EFE

Otros: Pepín Machín (Monza, 5 partidos/130 minutos); Adrián Bernabé (Parma, 15 partidos/3 goles/3 asistencias).

LIGUE 1

10.- Khéphren Thuram, el mediocentro de moda (Niza)

El hijo de Lilian Thuram estuvo en la Escola del Barça cuando su padre jugaba en el conjunto azulgrana. Es un mediocentro que está llamando la atención en grandes equipos y a quien el Niza le ha puesto precio: 40 millones de euros.

Números: 10 partidos / 731 minutos

Khéphren Thuram | EFE

PRIMEIRA LIGA

11.- Abel Ruiz, goles para pelear por todo (Sporting Braga)

El valenciano es una de las grandes armas ofensivas del Sporting de Braga, aunque en la Champions League no está teniendo el protagonismo, con solo una titularidad. Cumple su cuarta temporada en la entidad del norte de Portuga.

Números: 18 partidos / 1.105 minutos / 2 goles / 2 asistencias

Abel Ruiz | EFE

12.- Alejandro Marqués, sinónimo de gol (Estoril Praia)

Juegue en el equipo que juegue, Alejandro Marqués siepre marca goles. En el Estoril Praia suma 5 en 12 partidos para el objetico del equipo de la región lisboeta de mantener la categoría. El último, en la pasada jornada para contribur a la goleada ante Casa Pia (4-0).

Números: 12 partidos / 578 minutos / 5 goles / 1 asistencia

Alejandro Marqués | Estoril Praia

Otros: Moustapha Seck (Portimonense, 10 partidos/388 minutos); Erick Ferigra (Paços Ferreira, 721 minutos/1 gol); Rafa Mujica (Arouca, 16 partidos/1.314 minutos/6 goles/1 asistencia); Oriol Busquets (Arouca, 10 partidos/391 minutos).

EREDIVISIE

13.- Bobby Adekaye, el vuelo del águila (Go Ahead Eagles)

Fue uno de los elegidos en la fotografía de la inauguración de la nueva Masia y uno de los perjudicados por la sanción FIFA. Ahora, trata de alzar el vuelo en una de la gran revelación de la Eredivisie, que se ha colado en la quinta posición.

Números: 11 partidos / 710 minutos / 3 asistencias

Bobby Adekaye | Go Ahead Eagles

Otros: Xavier Mbuyamba (Volendam, 3 partidos/244 minutos).

Süper Lig (Turquía)

14.- Mauro Icardi, goles y pasiones en Turquía

Mauro Icardi no deja indiferente allá donde va. El argentino está marcando goles, y muchos, en todo un clásico de la Liga turca que lo está haciendo muy bien en la Champions League y con opciones de octavos, en gran parte, gracias a los goles del argentino.

Números: 20 partidos / 1.619 minutos / 15 goles / 3 asistencias

Mauro Icardi | twitter

SUPERLIGAEN (Dinamarca)

15.- Jordan Larsson, de tal palo, tal astilla

El hijo del mítico Henrik Larsson está siendo decisivo en el Copenhague. Lleva el gol en la sangre y fue clave, con tres goles, para la clasificación de los daneses para la liguilla de la Champions League. Estuvo de pequeño en el Barça, en la Escola, cuando su padre marcaba goles en el Camp Nou.

Números: 28 partidos / 1.231 minutos / 6 goles / 2 asistencias

Jordan Larsson | FC Kobenhavn

Otros: en Bélgica juega Víctor Barberà, pero no ha tenido participación con el primer equipo del Brujas en la Jupiler League. Sí con el filial en la Challenger Pro League: 11 partidos/809 minutos/3 goles/1 asistencia.