Kroos y Modric se rebelan contra las rotaciones de Ancelotti

Titulares en la última década, el italiano los ha relegado a un papel secundario al que se resisten en un intento de retrasar el relevo generacional “Me siento bien y también tengo más descanso de lo normal”, dice el alemán, y el croata ataca: “Quiero jugar, cada tres días si es necesario, no quiero vacaciones”

Toni Kroos y Luka Modric forman ya una pareja mítica en el centro del campo del Real Madrid. Una década compartiendo experiencias para guiar al equipo blanco a las metas más altas, pero el tiempo no pasa en balde. El club ha ido fichando sustitutos para darles el relevo generacional, tarea que ha encargado a Carlo Ancelotti. El italiano intenta acelerar ese cambio de guardia, pero ellos se resisten rebelándose a ser parte activa de esas rotaciones que difuminan su protagonismo.

HACEN MÁS FÁCIL LA VIDA A ANCELOTTI

Ambos renovaron por una temporada a última hora. El alemán condicionó su continuidad a rendir a un buen nivel y se tomó su tiempo para responder a la oferta de continuidad; el croata esperó al club, pero exigió que si decidía renovarlo fuese por su rendimiento y no por su trayectoria. Siguieron porque se sienten útiles sobre el campo, además de ser pesos pesados del vestuario donde predican con el ejemplo. Tienen carisma, jerarquía y su profesionalidad hacen más fácil la vida al propio Ancelotti.

Pero el italiano tiene sus dudas. Su físico ya no es el de antes y su resistencia limita su rendimiento sobre todo sin balón. Eso sí, siguen siendo una inspiración para el equipo cuando cogen el balón y lo demuestran cada vez que pisan el césped. Ambos son conscientes de sus situaciones, pero no tiran la toalla. “Intento prepararme de la mejor manera posible para ser capaz de jugar así. Llevo mucho tiempo aquí y es importante cuidar de mi cuerpo cada día”, subraya el alemán.

RECLAMAN PROTAGONISMO

Kroos, 33 años, reclama continuidad ante esa preparación concienzuda del día a día. “El resto vendrá porque la calidad con el balón no se pierde tan rápido. Me siento bien y también tengo más descanso de lo normal”, afirma, y lo sostiene en la trayectoria del equipo y en las claves para seguir así: “Hemos ganado muchos partidos o hicimos muchos puntos en los diez o últimos cinco minutos. Es importante creer hasta el final y poder cambiar partidos o meter goles. Sabemos que lo más complicado está por llegar”.

Modric, 38 años, pasa por un momento complicado por la decisión de Ancelotti de relegarlo a la suplencia más de lo que él desea: “Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos”. Reconoce que esa falta de continuidad “puede tener algunas ventajas para el futuro”, pero él prefiere lo de siempre: “Jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto y tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante”.