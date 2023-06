Lautaro, el plan C del Real Madrid como alternativa a Kane o Havertz

El Real Madrid sigue buscando un delantero centro goleador que sustituya a Benzema, y el argentino es uno de los que tiene en su agenda No es la primera vez que se interesa por él, pero el Inter no lo pondrá fácil y quiere 100 millones de euros pese a que su valor de mercado es de 80

El Real Madrid sigue peinando el mercado en busca de un delantero centro que sustituya a Karim Benzema. El francés ha roto la planificación de Florentino Pérez, que confiaba en que siguiera un año más para buscarle un relevo de categoría con Erling Haaland como principal objetivo. Pero la imprevista salida de Karim ha precipitado esos planes y obligan al club a fichar un delantero, a ser posible goleador, que complete el ataque. El primer objetivo es Harry Kane, seguido de Kai Havertz a los que se suma el argentino Lautaro Martínez.

PRESUPUESTO LIMITADO

No es la primera vez que el Real Madrid fija el foco en el delantero del Inter de Milán, pero la presencia de Benzema cerraba las puertas a un refuerzo que ahora necesita. El problema es que el equipo nerazzurri no va a poner fácil su salida, tiene contrato hasta 2026 y su valor de mercado es de 80 millones de euros. En Italia aseguran que el precio mínimo por su traspaso sería de 100, aunque Inglaterra incluso hablan de 150 ante el interés de varios equipos como el Chelsea. Además, el argentino no tiene intención de moverse de Milán donde dice estar “muy a gusto”, aunque no dejaría pasar la oportunidad de ir al Madrid si acomete su fichaje.

El Real Madrid no está dispuesto a gastarse más de 70 millones, 80 como máximo, por un delantero centro. Su primera opción es Harry Kane, al que le queda un año de contrato con el Tottenham, pero su presidente Daniel Levy exige 100 millones de libras, unos 116 de euros, que los blancos no están dispuestos a pagar por un delantero que cumplirá los 30 años en julio. Claro que le gustaría ficharlo, es el que cumple con lo que busca: es el que más se parece a Benzema, tiene gol y es un delantero centro flotante.

SIN PRISAS EN UN VERANO LARGO

La primera alternativa a Kane es Kai Havertz. Hoy cumple 24 años, un dato que atrae el Real Madrid en su política de fichar jugadores jóvenes y contrastados. En 2020 ya le quisieron, pero la crisis económica por el Coronavirus frustró su fichaje y el Chelsea se aprovechó para pagar 80 millones, 20 menos de lo que pretendía el Leverkusen. El valor de mercado del alemán ha bajado a los 60, sería el más asequible de los tres delanteros por los se interesa. Además, su llegada estaría apadrinada por Kroos y Rudiger, que halagan sus condiciones,

El Real Madrid no tiene prisa, porque su objetivo final sigue siendo fichar a Haaland en 2024 y busca un atacante con el que pueda ser compatible. Lautaro es quizá el delantero centro más parecido al noruego, si el Inter no rebaja sus pretensiones será difícil que lo fiche. La jugada a dos bandas sería que el Chelsea venda a Havertz a los blancos y con ese dinero aborde el fichaje del argentino. Todo dependiendo de que el Tottenham rebaje el precio final de Kane. Si cede, el Madrid no lo dudará y cerrará su fichaje para cubrir la posición junto a Joselu, un delantero centro nato.