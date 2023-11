Kameni: "Si Vinicius tuviera otra actitud le insultarían un poquito menos"

Carlos Kameni, actual portero del Antequera y mítico ex guardameta del Espanyol y Málaga, habló de su carrera y del racismo en el fútbol español en una entrevista para 'Relevo'. Kameni aprovechó para dejar patente su opinión sobre los insultos que recibe Vinicius en los estadios de LaLiga. Además, el cancerbero camerunés aseguró que la situación no ha mejorado en el fútbol español, pero sí en la forma de atacar los problemas.

"Si Vinicius tuviera otra actitud le insultarían un poquito menos. Por eso cuando hablas con la gente sobre Vinicius te dice que es provocador. Ahí ves que es más por su actitud que por otra cosa, porque hay muchos negros en la liga que no lo sufren cada fin de semana", aseguró Carlos Kameni.

El actual portero del Antequera también aconsejó a Vinicius de no encararse con la grada rival: "Yo no lo llevaría de la misma forma. Muchas veces el silencio es la mejor forma de contestar, y hay que mirar que el jugador tiene un estilo de juego que se puede interpretar como provocación. No es que tengas que cambiar tu forma de juego, pero tu actitud física o reacción, sí influye mucho en cómo luego las cosas luego van a más o menos. Llevarle a un tono más tranquilo y educado creo que es la clave".

Al igual que Vinicius, Kameni también sufrió numerosos episodios racistas. El mítico ex guardameta del Espanyol y del Málaga aprovechó para contar cómo vivió él los ataques racistas que tuvo que aguantar: "Si me lo hacen en un campo es feo, pero si su equipo va ganando, no perderán tiempo en hacerlo. En ese momento pienso que les estoy jodiendo el partido: más gritan y más me vengo arriba. Si lo hacen en la calle, me lo tomo peor. Pero creo que es ensuciar la imagen de una liga, de un país, por esta minoría de individuos".

Sin embargo, el portero camerunés ha sido un portero muy querido en España durante toda su carrera profesional. Es por eso que Kameni recalca que España no es un país racista: "Mi familia y yo nos sentimos muy queridos. España no es un país racista. Hay racistas en casi todos los sitios, pero no se puede decir que España sea un país racista".